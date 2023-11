Lys: En overraskende katalysator for fordampning og dens potensielle implikasjoner

Fordampningen av flytende vann, en godt studert fysisk prosess på jorden, kan ha en overraskende faktor i spill: lyset i seg selv. Nylige eksperimenter utført av forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har kastet lys over en helt ny kilde til fordampning som potensielt kan ha en større transformativ innvirkning på flytende vann enn varme alene. Denne oppdagelsen utfordrer dagens forståelse av vannets kretsløp og åpner for nye muligheter for ulike vitenskapelige felt.

Historisk sett har prosessen med vannfordampning blitt tilskrevet varme. Imidlertid har inkonsekvenser i fordampningshastigheten til vann forvirret matematikere og forskere de siste årene. I en studie utført i 2022, observerte forskere en fordampningshastighet som overskred den termiske grensen for flytende vann med 278 prosent.

I utgangspunktet skeptiske til disse funnene, satte MIT-forskerne ut for å utforske alternative forklaringer. Gjennom sine eksperimenter oppdaget de at lys, i fravær av varme, kan indusere fordampning av flytende vann. Denne åpenbaringen er spesielt spennende fordi vann er kjent for å primært absorbere varme, ikke lys. Dette forklarer hvorfor sollys kan trenge gjennom havdypet når vannet er klart, slik at vi kan se havbunnen ovenfra.

Forskerne fant at ved å rette farget lys på et hydrogelmateriale fylt med vann, kunne de måle mengden vann som går tapt gjennom fordampning. Lysene som ble brukt var skjermet fra å avgi varme, men de utløste fortsatt kondens på materialet.

Gitt den potensielle betydningen av denne oppdagelsen, har MIT-forskerne laget dette fenomenet den "fotomolekylære effekten." Hvis lys uten varme faktisk kan drive fordampning, har det dype implikasjoner for felt som avsalting. Å utnytte denne kunnskapen kan føre til betydelig mer effektive og kostnadseffektive avsaltingsprosesser, potensielt tredoble eller firdoble deres nåværende produktivitet.

FAQ

Spørsmål: Hvordan induserer lys fordampning?

A: MIT-forskerne oppdaget at lys alene, i fravær av varme, kan forårsake fordampning av flytende vann. Mens vann først og fremst absorberer varmeenergi, antyder denne studien at det også kan absorbere lys, og utløse en fordampningseffekt når det utsettes for spesifikke bølgelengder av lys.

Spørsmål: Hvilke implikasjoner har denne oppdagelsen?

A: Dette funnet utfordrer den tradisjonelle forståelsen av vannfordampning, og fører til en revurdering av vannets kretsløp. Dessuten gir det nye muligheter for å forbedre avsaltingsprosesser, som potensielt gjør dem betydelig mer effektive og kostnadseffektive.

Spørsmål: Er det pågående forsøk på å validere disse funnene?

A: Ja, MIT-forskerne har allerede innledet samarbeid med andre eksperter for å bekrefte og videre utforske resultatene deres. Andre forskerteam vurderer også forsøk på å gjenskape funnene, for å sikre gransking og uavhengig verifisering av denne banebrytende oppdagelsen.

Spørsmål: Hvordan kan denne oppdagelsen påvirke modellering av klimaendringer?

A: Ved å forbedre vår forståelse av fordampning, har denne oppdagelsen potensial til å forbedre modellering av klimaendringer. Funnene kan bidra til mer nøyaktige spådommer og vurderinger av vannets kretsløp og dets innvirkning på globale klimamønstre.

Spørsmål: Hvor kan jeg finne mer informasjon om denne forskningen?

A: Studien utført av MIT-forskerne ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).