Lucy Missions møte med Dinkinesh avdekker overraskende binært system

I et banebrytende første møte zoomet NASAs Lucy-oppdrag nylig forbi Dinkinesh, en liten romstein som ligger i hovedasteroidebeltet. Det forskerne opprinnelig trodde var en enestående asteroide, viste seg imidlertid å være et binært system, noe som ga en uventet vri på oppdraget.

Keith Noll, Lucy-prosjektforsker fra NASAs Goddard Space Flight Center, uttrykte begeistring over oppdagelsen og sa: "Det faktum at det er to gjør det enda mer spennende." Dette binære systemet har likheter med den jordnære asteroiden binære Didymos og dens månelett Dimorphos, som NASAs Double Asteroid Redirection Test-oppdrag observerte i 2022. Likevel er det spennende forskjeller som forskere vil undersøke nærmere.

Lucy, som ble lansert i oktober 2021, har som mål å utforske trojanske asteroider, himmellegemer som går i bane rundt Jupiter. Ved å studere disse relikviene fra det tidlige solsystemet, håper NASA å få innsikt i dannelsen og utviklingen av vårt kosmiske nabolag.

Selv om Dinkinesh ikke er en trojansk asteroide, fungerte forbiflyvningen som en avgjørende test for Lucys terminalsporingssystem. Romfartøyet sporet asteroiden med suksess autonomt under høyhastighetsmøtet, og demonstrerte systemets effektivitet. Tom Kennedy, en oppdragsveiledning og navigasjonsingeniør ved Lockheed Martin, beskrev serien med bilder som ble tatt under forbiflyvningen som "fantastisk", og understreket at systemet presterte eksepsjonelt bra.

Bortsett fra å teste sporingssystemet, samlet Lucy også verdifulle data om Dinkinesh. Opprinnelige estimater indikerer at den større asteroiden er omtrent 0.5 meter på tvers på det bredeste punktet, mens den mindre måler rundt 790 meter i bredden. Imidlertid venter forskerne fortsatt på flere data for å avgrense disse estimatene.

Etter møtet med Dinkinesh, vil Lucy returnere til jorden for en gravitasjonshjelp som vil drive den mot sin neste destinasjon, hovedbelteasteroiden 52246 Donaldjohanson. Denne kommende forbiflyvningen er planlagt til 2025, og Lucys ultimate oppdrag inkluderer å utforske Jupiter-trojanerne, med det første møtet ventet i 2027.

Tilføyelsen av Dinkinesh til oppdragets målliste har økt det totale antallet asteroider fra syv til elleve, noe som etterlater Hal Levison, oppdragets hovedetterforsker, i ærefrykt. «Dinkinesh levde virkelig opp til navnet sitt; dette er fantastisk," bemerket Levison. Den uventede oppdagelsen av et binært system har hevet den vitenskapelige betydningen av Lucys oppdrag, og lover flere spennende avsløringer i fremtiden.

FAQ

Hva er Lucy-oppdraget?

Lucy-oppdraget, lansert av NASA i oktober 2021, har som mål å studere trojanske asteroider, som er rombergarter som går i bane rundt Jupiter og er rester av det tidlige solsystemet.

Hva avslørte møtet med Dinkinesh?

Møtet med Dinkinesh, opprinnelig antatt å være en enkelt asteroide, avslørte at det faktisk er et binært system som består av to asteroider som går i bane rundt hverandre.

Hvordan sporer Lucy asteroider under forbiflyvninger?

Lucy bruker et terminalsporingssystem som lar romfartøyet autonomt spore asteroider under høyhastighets forbiflyvninger, for eksempel møtet med Dinkinesh.

Hva blir Lucys neste mål?

Etter møtet med Dinkinesh, vil Lucy returnere til jorden for en gravitasjonsassistanse, som vil drive den mot sitt neste mål, hovedbelteasteroiden 52246 Donaldjohanson.

Når vil Lucy nå Jupiter-trojanerne?

Lucy forventes å nå Jupiter-trojanerne, en samling av asteroider som deler Jupiters bane, i 2027, etter en rekke forbiflyvninger og vitenskapelige observasjoner.