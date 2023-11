Nye funn tyder på nylig kryovulkanisk aktivitet på Pluto

Pluto, en gang ansett som et lite og uinteressant himmelobjekt i vårt solsystem, fortsetter å overraske forskere med sin kompleksitet. Nesten et tiår etter at NASAs romfartøy New Horizons fullførte sin historiske forbiflyvning, og avslørte fantastiske bilder av den fjerne dvergplaneten, tyder ny forskning på at Pluto kan ha opplevd kryovulkanisk aktivitet så sent som for noen millioner år siden.

I stedet for den tradisjonelle smeltede steinen som finnes i terrestriske vulkaner, antas det uvanlige Kiladze-krateret på Pluto å ha sendt ut islava – en prosess kjent som kryovulkanisme. Dette fenomenet, som også forekommer på månene til gassgiganter i vårt solsystem, involverer utbrudd av vann fra et skjult hav under overflaten til planetens overflate, som former og omformer den over millioner av år.

Funnet utfordrer tidligere antakelser om varmekildene og geologisk historie til Pluto. Vulkansk aktivitet krever en varmekilde, og de nylige funnene tyder på at det er mer gjenværende varme i dvergplanetens indre enn tidligere anslått. Tilstedeværelsen av vannis rundt Kiladze-krateret er en sterk indikasjon på at det skiller seg betydelig fra andre områder på Plutos metan- og nitrogenisdekkede overflate.

Plutos unike aksiale tilt, i en skarp vinkel på 120 grader, bidrar til dets dynamiske klima og endres når den går i bane rundt solen. Sublimeringen av metanis til hydrokarbondis i Plutos atmosfære, etterfulgt av nedbør som snø på overflaten, har skapt et tykt organisk smoglag som maskerer vannisspektralsignaturen. Forskerne anslår at dette laget ble dannet innen tre millioner år, noe som tyder på at Kiladze-krateret var "levende" for bare noen få millioner år siden.

Den nøyaktige mekanismen bak kryovulkanisme på Pluto er fortsatt usikker på grunn av planetens lille størrelse og kjøleeffektene over dens 4.6 milliarder år lange eksistens. Mens en mulighet er tilstedeværelsen av radioaktive elementer i Plutos kjerne, som frigjør varme etter hvert som de forfalt, indikerer forskningen at det kanskje ikke er nok av disse elementene til å opprettholde betydelig vulkansk aktivitet. Mysteriet om hva som hindrer Plutos hav under overflaten fra å fryse fullstendig, forblir ubesvart.

Ytterligere studier og analyser av New Horizons' data vil hjelpe forskerne å avdekke hemmelighetene til Plutos geologiske historie og kaste lys over den fascinerende verden som ligger på kanten av vårt solsystem.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er kryovulkanisme?



Sv: Kryovulkanisme er en type vulkansk aktivitet som involverer utbrudd av flyktige stoffer som vann, ammoniakk eller metan i stedet for smeltet stein.

Spørsmål: Hva er Kiladze-krateret?



A: Kiladze-krateret er et uvanlig krater på Pluto som forskere tror ble dannet av kryovulkanisk aktivitet, som spyr ut islava på planetens overflate.

Spørsmål: Hvor gammel er Pluto?



A: Pluto anslås å være rundt 4.6 milliarder år gammel, omtrent samme alder som solsystemet.

Spørsmål: Hvorfor er Pluto dekket av metan og nitrogenis?



A: Plutos overflate består hovedsakelig av metan og nitrogenis, som sublimerer inn i atmosfæren og danner en dis av hydrokarboner på grunn av dens unike aksiale tilt og bane rundt solen.

Spørsmål: Hva hindrer Plutos hav under overflaten fra å fryse?



A: Den nøyaktige mekanismen bak forebygging av fullstendig frysing i Plutos hav under overflaten er fortsatt ukjent. Forskere spekulerer i at lommer med flytende vann kan ha blitt etterlatt ettersom planeten ble avkjølt, og kryovulkaniske utbrudd taper inn i disse lommene. Mer forskning er imidlertid nødvendig for å bekrefte denne hypotesen.