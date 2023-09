Supermassive svarte hull mates raskere enn forventet, viser studien

Sammendrag:

Et team av forskere har oppdaget at supermassive sorte hull kan ha en tidligere ukjent "leveringstjeneste" som gir dem gass og støv å konsumere i en mye raskere hastighet enn tidligere antatt. Disse funnene kan gi innsikt i hvordan disse kosmiske titanene forbruker omgivende materiale og påvirker utviklingen av galakser. Forskningen, basert på høyoppløselige 3D-simuleringer, avslørte at sorte hull kan forbruke gass og støv i løpet av noen måneder, i stedet for over hundrevis eller tusenvis av år. Denne raske matingsprosessen kan forklare de raske svingningene som er observert i noen kvasarer, som er de lyse sentrene til aktive galakser. Simuleringene viste også at den indre delen av akkresjonsskiven, hvor mesteparten av kvasarens lys kommer fra, blir ødelagt og deretter fylt opp, noe som indikerer et mer kaotisk fôringsmiljø. I tillegg kan det hende at innrettingen av akkresjonsskivene med det sorte hullets rotasjon, tidligere antatt av forskere, ikke er nøyaktig, noe som fører til en reimaginert forståelse av matingsprosessen til supermassive sorte hull.

Supermassive sorte hull, som har masser millioner eller milliarder av ganger solens, ligger i sentrum av de fleste galakser. Når de er omgitt av akkresjonsskiver laget av gass og støv, driver de kvasarer, de ekstremt lysende sentrene til aktive galakser. Dynamikken til mating av svart hull har vært et sentralt spørsmål i akkresjonsskivefysikk, ettersom å forstå hvordan gass når det sorte hullet ville gi innsikt i skivens levetid og lysstyrke. Høyoppløselige simuleringer ved bruk av Summit-superdatamaskinen har avslørt at vridning og riving av akkresjonsskiven forårsaket av det sorte hullets spinn resulterer i splittelse av disken i indre og ytre "underdisker." Det sorte hullet starter måltidet med å sluke gassen og støvet i den indre skiven, mens materie fra den ytre skiven fyller ut hullene som er igjen. Denne prosessen med å spise, fylle på og spise igjen kan skje i løpet av noen måneder, noe som fører til en mye raskere fôringshastighet enn tidligere estimert.

Teamets simuleringer utfordrer også antakelsen om at akkresjonsskivene er på linje med det sorte hullets rotasjon. Gass som mater disse sorte hullene kjenner ikke nødvendigvis det sorte hullets rotasjon, noe som fører til et mer turbulent og rotete miljø. Lense-Thirring-effekten spiller en betydelig rolle i denne prosessen, og får akkresjonsskivene til å vingle og den indre regionen til å spinne raskere. Forvrengningen av skivesystemet fører til kollisjoner mellom gass fra forskjellige regioner, som driver materiale nærmere det sorte hullet og til slutt fører til at skiven deler seg. De indre og ytre skivene utvikler seg deretter separat og utvikler forskjellige slingringer, som ligner ringene til et gyroskop i stedet for en spinnende plate.

Denne nye innsikten i tilførselshastigheter for svarte hull og dynamikken til akkresjonsskiver kan ha implikasjoner for å forstå galakseevolusjonen og oppførselen til kvasarer. De utfordrer tidligere teoretiske modeller og fremhever behovet for ytterligere forskning og observasjoner for fullt ut å forstå de komplekse prosessene som skjer rundt supermassive sorte hull i universet.

kilder:

– Scientific American – “Supermassive svarte hull er store fete bøller”

– Northwestern University – “Supermassive svarte hull er et slikt drag ved måltider”