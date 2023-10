Gamle diamanter avslører innsikt i superkontinentsyklusen

I en fersk studie av forskere ved University of Witwatersrand har geokjemiske analyser og datering av inneslutninger i diamanter kastet lys over dannelsen og migrasjonen av det gamle superkontinentet Gondwana. Funnene gir verdifull innsikt i de komplekse prosessene som former jordens overflate.

Studiens medforfatter, Karen Smit, forklarte at diamantene ble dannet på store dyp under Gondwana da superkontinentet dekket Sydpolen, for mellom 650–450 millioner år siden. Vertsbergartene til diamantene ble flytende under diamantdannelse, og transporterte subdukt mantelmateriale så vel som selve diamantene. Dette materialet bidro så til veksten av superkontinentet nedenfra.

Da Gondwana begynte å bryte fra hverandre for rundt 120 millioner år siden, ble diamantene, med små inneslutninger av vertssteinen, brakt til jordens overflate gjennom voldsomme vulkanutbrudd. Disse utbruddene, som skjedde i dagens Brasil og Vest-Afrika, faller sammen med plasseringen av de kontinentale fragmentene av Gondwana. Dette antyder at diamantene migrerte med forskjellige deler av superkontinentet mens det spredte seg, og ble "limt" til deres respektive baser.

Studien avslører at diamantene reiste mye vertikalt og horisontalt i jorden, og sporet dannelsen og utviklingen av superkontinentet. Denne komplekse historien indikerer også en potensiell ny modus for kontinentvekst, ettersom relativt ungt materiale ble tilført røttene til de eldgamle kontinentale fragmentene, fortykket og sveiset dem sammen.

Diamanter spiller en unik rolle i å forstå jordens geologiske prosesser på grunn av deres styrke og holdbarhet. De er et av få mineraler som kan overleve og registrere de eldgamle syklusene av skapelse og ødeleggelse assosiert med superkontinenter.

Studiens funn gir også innsikt i platetektonikk og dype geologiske prosesser. Superkontinenter, som Gondwana, kan påvirke dyp oseanisk platesubduksjon, en nøkkeldriver for platetektonikk. Å forstå disse prosessene har vært utfordrende, men analysen av gamle diamanter gir et direkte vindu inn i jordens dype arbeid og deres forhold til superkontinentsyklusen.

– Universitetet i Witwatersrand