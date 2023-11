Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Superdeep Diamonds: Unlocking the Secrets of Supercontinent Growth

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse som avslører hvordan diamanter dannet dypt inne i jordens mantel kan gi verdifull innsikt i veksten og dannelsen av eldgamle superkontinenter. Et team av forskere, ledet av Suzette Timmerman fra University of Bern og inkludert forskere fra Carnegie Institution's Steven Shirey, Michael Walter og Andrew Steele, publiserte funnene sine i det prestisjetunge tidsskriftet Nature. Studien viser at superdype diamanter, som har sin opprinnelse mellom 300 og 700 kilometer under jordens overflate, gir et unikt innblikk i prosessene som bidro til dannelsen av disse massive landmassene.

I milliarder av år har platetektonikk fått jordas landmasser til å separere og kollidere, noe som har resultert i dannelsen av superkontinenter. Imidlertid er registreringene av disse hendelsene ofte dårlig bevart på grunn av subduksjonen av havskorpen og den begrensede utsikten som den kontinentale skorpen gir. Oppdagelsen av superdype diamanter har åpnet for nye muligheter for å forstå de komplekse prosessene involvert i superkontinentvekst.

Disse diamantene inneholder rester av mantelbergarter som spilte en avgjørende rolle i dannelsen av eldgamle superkontinenter som Gondwana, som eksisterte for mellom 800 og 550 millioner år siden. Ved å studere disse diamantene og de skjulte silikat- og sulfidinneslutningene som finnes i dem, kan forskere bestemme de geologiske prosessene som bidro til veksten av Gondwana.

Betydningen av denne oppdagelsen strekker seg utover jordens historie. Å forstå mekanismene bak dannelsen av superkontinenter hjelper oss å forstå kreftene som former planeten vår og betingelsene som er nødvendige for livets utvikling og bærekraft. Denne forskningen kaster lys over den geologiske utviklingen av jordens største kontinentale landmasser og gir verdifull innsikt i sammenhengen mellom jordens dype prosesser.

1. Hva er superdype diamanter?

Superdype diamanter er diamanter som dannes mellom 300 og 700 kilometer under jordens overflate. Disse diamantene inneholder verdifull innsikt i de geologiske prosessene involvert i veksten og dannelsen av eldgamle superkontinenter.

2. Hvordan gir superdype diamanter informasjon om superkontinentvekst?

Superdype diamanter inneholder inneslutninger av mantelbergarter som var en del av grunnlaget for eldgamle superkontinenter. Ved å studere disse inneslutningene, kan forskere bestemme prosessene som bidro til veksten og dannelsen av disse massive landmassene.

3. Hva er Gondwana?

Gondwana er et eldgammelt superkontinent som eksisterte for mellom 800 og 550 millioner år siden. Den innlemmet dagens landmasser som Sør-Amerika, Afrika, Midtøsten, India og Australia.

4. Hvorfor er det viktig å forstå superkontinentvekst?

Å studere veksten og dannelsen av superkontinenter hjelper forskere til å bedre forstå kreftene som har formet jordens historie. Den gir innsikt i forholdene som er nødvendige for utvikling og bærekraft av livet på planeten vår.

5. Hvordan ble de superdype diamantene studert?

Forskningen innebar å analysere inneslutningene i de superdype diamantene ved å bruke forskjellige måleteknikker. Diamantene ble sendt rundt om i verden flere ganger, og avanserte massespektrometre og røntgendiffraktometre ble brukt i analysen.

Kilde: Carnegie Institution for Science (link)