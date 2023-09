NASA-bygget drivhusgassdetektor for Carbon Mapper Initiative nærmer seg lansering

NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) har utviklet et toppmoderne bildespektrometer som er designet for å måle klimagasser metan og karbondioksid fra verdensrommet. Dette instrumentet har flyttet et skritt nærmere lansering etter å ha blitt levert til Planet Labs PBC i San Francisco.

Bildespektrometeret er en del av Carbon Mapper-initiativet ledet av den ideelle organisasjonen Carbon Mapper. Det vil tillate organisasjonen å finne og måle metan- og karbondioksidkilder, spesielt med fokus på "superutslippere", som er ansvarlige for en betydelig del av globale klimagassutslipp.

Carbon Mapper-koalisjonen, bestående av Carbon Mapper, JPL, Planet, California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University og University of Arizona, jobber sammen i denne offentlig-private innsatsen for å samle inn data om klimagassutslipp .

Bildespektrometeret fungerer ved å måle bølgelengdene til lys som reflekteres av jordoverflaten og absorberes av gasser i atmosfæren. Ulike gasser absorberer forskjellige bølgelengder av lys, og skaper et unikt spektralt "fingeravtrykk" som bildespektrometeret kan identifisere. Dette gir mulighet for nøyaktig måling og kvantifisering av klimagassutslipp.

Før integrering i en Tanager-satellitt designet av Planet, gjennomgikk spektrometeret strenge tester hos JPL for å sikre motstandskraften i de ekstreme forholdene i verdensrommet. De vellykkede testene inkluderte å utsette spektrometeret for intense vibrasjoner og ekstreme temperaturer. En prøve av metan ble også brukt til å teste det ferdige instrumentet i et vakuumkammer, og produsere et klart spektralt fingeravtrykk av gassen.

Oppskytingen av satellitten, med det integrerte bildespektrometeret, er planlagt til tidlig i 2024. Carbon Mapper-initiativet tar sikte på å utnytte dataene som samles inn av dette instrumentet sammen med andre eksisterende instrumenter, for eksempel NASAs Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spektrometer på den internasjonale romstasjonen, for å gi en omfattende undersøkelse av punktkilder klimagassutslipp over hele verden.

Dette samarbeidet mellom myndigheter, filantropi og industri er et eksempel på hvordan innovative tilnærminger kan føre til eksepsjonelle evner med potensial for global innvirkning.

