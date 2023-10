NASA advarer mot potensiell geomagnetisk storm når CME nærmer seg jorden

By

NASA har utstedt en advarsel om en potensiell geomagnetisk storm som et resultat av en Coronal Mass Ejection (CME) som nylig ble sluppet løs fra solflekken AR3467. Selv om CME ikke er på direkte kollisjonskurs med Jorden, tror eksperter at den fortsatt kan ha et glimrende slag på planeten vår.

Solflekker er midlertidige fenomener på solens fotosfære preget av kjøligere temperaturer og intens magnetisk aktivitet. Disse solflekkene er forbundet med områder med konsentrert magnetisk energi kalt magnetiske filamenter. Den 16. oktober opplevde solflekken AR3467 et magnetisk filamentutbrudd som slapp ut et utbrudd av energi ut i verdensrommet.

En CME er et massivt utbrudd av solvind og magnetiske felt som stiger over solkoronaen eller slippes ut i verdensrommet. Disse CME-ene kan reise mot jorden, bære energiske partikler og potensielt påvirke planetens magnetosfære.

NASAs siste modell antyder at CME som er et resultat av solflekken AR3467s utbrudd kan gi et glimtende slag mot jorden 19. oktober, og potensielt forårsake en mindre geomagnetisk storm av G1-klassen. Selv om dette regnes som en mindre storm, kan det fortsatt ha bemerkelsesverdige effekter som forstyrrelser i satellittkommunikasjon, mindre svingninger i strømnettet og utseendet til vakre nordlys på høyere breddegrader.

Selv om denne off-target CME ikke er en stor bekymring, understreker NASA viktigheten av regelmessig overvåking av solaktiviteter. De bruker et nettverk av solobservatorier for å kontinuerlig overvåke solen, og undersøker forskjellige fenomener fra dens ytre atmosfære til dens turbulente overflate. NASA-oppdrag som Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory og Interface Region Imaging Spectrograph, blant andre, bidrar til denne pågående solovervåkingen.

Kilde: SpaceWeather.com