Filamentutbrudd skaper en spektakulær Fire Canyon på solen

På Halloween tok NASA en fantastisk video av et massivt filamentutbrudd som skapte en fantastisk "ildkløft" på solen. Dette ekstraordinære fenomenet, som fant sted den 31. oktober, dverget USAs bredde, og spenner over to ganger størrelsen over solens sørlige halvkule.

I motsetning til Halloweens uhyggelige og svalende natur, er dette solenergiskuespillet en naturlig forekomst forårsaket av et stort magnetisk filamentutbrudd fra solen. Disse filamentene er enorme buer av elektrifisert gass, kjent som plasma, som er suspendert over solens overflate. De slanger seg gjennom solens atmosfære som svar på magnetfeltet.

Men når solens magnetfelt blir ustabilt, kollapser disse filamentene, noe som resulterer i spektakulære eksplosjoner som den som ble observert på Halloween. Videoen lagt ut av solfysiker Keith Strong viser hendelsen, og viser glødetrådsutbruddet sakte akselerere til det når et punkt av ustabilitet og bryter ut.

Mens videoen av den brennende canyon fanget oppmerksomheten til brukere på sosiale medieplattform X, var det bekymringer angående dens potensielle innvirkning på jorden. NASAs modell indikerer imidlertid at rusk fra eksplosjonen ikke vil nå planeten vår.

Hvis utbruddet hadde generert en koronal masseutkast (CME) rettet mot jorden, ville det ha ført til fryktinngytende visninger av nordlys. Den nordlige halvkule ville ha opplevd det fascinerende nordlyset, ofte kjent som nordlyset, mens den sørlige halvkule ville ha vært vitne til sitt motstykke, nordlys eller sørlys.

Til tross for forventningene og spekulasjonene rundt virkningen, var denne fengslende hendelsen et rent visuelt skue, som etterlot planeten vår uskadd. Solen fortsetter å gi oss fantastiske astronomiske hendelser, og minner oss om skjønnheten og kraften til vår himmelske nabo.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er et filamentutbrudd?

Et filamentutbrudd er et naturfenomen som oppstår på Solen når store buer av elektrifisert gass, kalt filamenter, kollapser på grunn av Solens ustabile magnetfelt. Disse utbruddene kan resultere i spektakulære fremvisninger av energi og skape fengslende bilder, for eksempel "ildkløften" observert på Halloween.

Hva er nordlys?

Auroras, ofte kjent som nordlyset (aurora borealis) på den nordlige halvkule og sørlyset (aurora australis) på den sørlige halvkule, er fascinerende lysskjermer i jordens atmosfære. De oppstår når ladede partikler fra solens solvind kolliderer med atomer og molekyler i vår planets atmosfære, og skaper vakre og fargerike lysvisninger.

Var jorden i fare under filamentutbruddet?

Nei, jorden var ikke i fare under filamentutbruddet. NASAs modell indikerer at rusk fra eksplosjonen ikke ville nå planeten vår. Men hvis utbruddet hadde resultert i en koronal masseutkast (CME) rettet mot jorden, kunne det ha ført til imponerende nordlys på den nordlige og sørlige halvkule.

Hvor kan jeg se videoen av "canyon of fire"?

Dessverre ser det ut til at den originale tweeten fra solfysiker Keith Strong som viser frem videoen av "canyon of fire" har blitt slettet. Du kan imidlertid fortsatt finne bilder og videoer av lignende filamentutbrudd og andre fascinerende solfenomener på NASAs offisielle nettside og ulike astronomi-relaterte plattformer.