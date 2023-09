Et glimt inn i mørket: NASAs ShadowCam avslører skjult krater på månen

NASA har laget et bemerkelsesverdig bilde av et lenge skjult krater på Månen ved å bruke en kombinasjon av fotografier fra to forskjellige kameraer. Krateret, kjent som Shackleton-krateret, ligger på månens sydpol, der bare de høyeste rygger og toppene mottar sollys på grunn av månens tilt. Denne regionen, hovedsakelig innhyllet i mørke, gir muligheter for "kalde feller" der vann eller is potensielt kan eksistere skjult for solen.

Shackleton Crater er et gåtefullt rike som forskere er ivrige etter å utforske videre, siden det ser ut til å være et ideelt sted for tilstedeværelsen av vann i form av is. Den midtre delen av krateret opplever ekstremt lave temperaturer, som ikke overstiger -173 °C (eller -280 °F). Hvis vanndamp som følge av en eldgammel kometkollisjon er tilstede, vil den sannsynligvis være frossen, potensielt skjult under overflaten.

For å undersøke muligheten for månens vannis planlegger kinesiske astronomer å distribuere en flygende minisonde for å bore inn i Shackleton-krateret i 2026. I mellomtiden bruker NASA en spesialisert enhet, kjent som ShadowCam, for å se inn i det evige mørket.

ShadowCam, som ble skutt opp på en koreansk månesatell i august 2022, er over 200 ganger mer lysfølsom i skyggefulle områder sammenlignet med andre månekameraer. Den tar bilder av den mørke månens overflate ved å utnytte "jordskinn", som er sollys som reflekteres fra planeten vår og lyser opp månen. I tillegg bruker den sollysrefleksjoner fra månefjell og rygger.

ShadowCam står imidlertid overfor utfordringer når de tar bilder av lyse områder på grunn av overmetning. For å overvinne dette har ShadowCam-teamet utviklet en løsning ved å lage en bildemosaikk. Ved å erstatte overeksponerte områder med fotografier fra andre månekameraer i bane, dukker det opp et omfattende visuelt kart over terrenget og de geologiske egenskapene til både de lyseste og mørkeste delene av Månen.

Denne fantastiske åpenbaringen markerer et betydelig skritt mot å forstå mysteriene i Månens mørke fordypninger. Med hvert kamera optimalisert for spesifikke lysforhold, skaper kombinerte bilder en enestående visning av månens topografi og funksjoner. NASAs ShadowCam fortsetter sitt oppdrag for å avdekke hemmelighetene som lå gjemt i dypet av nabosatellitten vår.

Definisjoner:

1. Shackleton-krateret: Et krater som ligger i månens sørpol, utsatt for skyggefulle områder og potensielle vann-is-habitat.

2. ShadowCam: Et spesialisert kamera lansert av NASA for å ta bilder av mørke områder på Månen ved hjelp av jordskinn og sollysrefleksjoner.

kilder:

– Originalartikkel: NASA

– Definisjoner hentet fra generell kunnskap