Forbløffende bilde tatt av NASAs DSCOVR-satellitt viser ringformet solformørkelse fra en million mil unna

NASAs EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera)-bildeapparat, ombord på satellitten DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), har tatt et fantastisk bilde av en ringformet solformørkelse fra en million miles unna. Bildet viser et mørklagt område over USA, forårsaket av månens skygge da den passerte mellom jorden og solen.

DSCOVR, som drives i fellesskap av NASA, NOAA og det amerikanske luftvåpenet, ble skutt opp av SpaceX i 2015. Dens primære oppgave er å overvåke solvindene for romværmeldinger, men den tar også bilder av jorden. Satellitten befinner seg ved Lagrange Point 1, et gravitasjonsstabilt område omtrent en million miles fra Jorden.

En ringformet solformørkelse oppstår når jorden, månen og solen justerer seg på en måte som skaper en måneskygge og en "ildring". I motsetning til en total solformørkelse hvor månen blokkerer solen fullstendig, under en ringformet solformørkelse, dekker månen bare delvis solskiven, og skaper en lys ring rundt den. Dette fenomenet blir ofte beskrevet som "ildringen".

Toppen av den ringformede solformørkelsen var bare synlig langs et smalt bånd som strakte seg over ni amerikanske stater, fra Oregon til Texas. Deler av Sentral- og Sør-Amerika kunne også være vitne til hendelsen. Å se formørkelsen trygt krevde bruk av spesielle briller eller seere.

Bildet tatt av EPIC-bildeapparatet tilbyr et unikt og fantastisk perspektiv av den ringformede solformørkelsen, og viser den utrolige skjønnheten og himmelske underverkene i universet vårt.

kilder:

– NASA

– NOAA

– US Air Force