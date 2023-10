Undersøker bevegelsen av vanndråper langs fibre: ny innsikt om vannhøsting

I søken etter å utvikle innovative metoder for vannhøsting i tørre og halvtørre områder, utførte forskere fra University of Liège en studie for å forstå hvordan vanndråper strømmer langs fibre. Funnene deres, publisert i Physical Review Fluids, kaster lys over faktorene som påvirker bevegelsen til disse dråpene og har implikasjoner for utformingen av strukturer for oppsamling av atmosfærisk vann.

I likhet med konseptet med fuktfarmer i science fiction, har mange plantearter i tørre områder tilpasset strategier for å fange vann fra luften for å overleve. For å reprodusere og forbedre disse mekanismene har forskere studert den grunnleggende dynamikken til vanntransport og innsamling av atmosfærisk fuktighet i ørkener.

Forskningen, ledet av Group of Research and Applications in Statistical Physics ved University of Liège, fokuserte på å spore egenskapene og dynamikken til vanndråper når de gled langs individuelle fibre eller bunter av fibre. For å overvinne utfordringen med å spore dråper over lange avstander, utviklet forskerne en enhet som satte fiberen i bevegelse for å matche dråpens hastighet, slik at den ser stasjonær ut foran kameraet.

Studien avslørte at diameteren på fiberen og dens understruktur spiller avgjørende roller for hastigheten på dråpestrømmen. Tykkere fibre resulterte i langsommere dråpebevegelse, som forventet. Når flere fibre ble tvunnet sammen for å danne en bunt, økte diameteren på bunten, noe som førte til redusert hastighet. Imidlertid ble et fascinerende fenomen observert: når man sammenlignet en enkelt fiber med en diameter på 0.28 mm med en bunt av to fibre med en diameter på 0.14 mm, reiste dråpen på bunten raskere og mistet mer volum. Forskerne antar at dråpen fyller sporene mellom fibrene, og skaper en væskeskinne som letter raskere glidning.

Denne studien bidrar til utviklingen av effektive strukturer for oppsamling av atmosfærisk vann, som potensielt kan øke effektiviteten til skynett til en lav kostnad. Funnene understreker også viktigheten av å observere understrukturer i organismer som lever i ørkenmiljøer og deres potensiale for å inspirere til teknologiske innovasjoner innen vanntransport.

