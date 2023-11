Ny studie identifiserer strategier for effektiv kommunikasjon i globale virtuelle team

I en fersk studie publisert i International Journal of Cross Cultural Management, har forskere fremhevet flere strategier som kan forbedre kommunikasjon og kunnskapsdeling i globale virtuelle team (GVTs). Forskningen fokuserte på utfordringene ledere og ansatte med ulik kulturell, språklig og geografisk bakgrunn møter når de deltar i e-møter.

GVT-er har blitt stadig mer populære, spesielt med økningen av eksterne arbeidsmuligheter ansporet av COVID-19-pandemien. Dette har ført til at forskere har utforsket hvordan disse mangfoldige teamene effektivt kan utveksle informasjon og innsikt på tvers av kulturelle grenser. Dr. Zakaria, hovedforfatteren av studien fra University of Sharjah, understreker behovet for enkeltpersoner å justere atferden sin avhengig av den spesifikke konteksten for kommunikasjon.

Studien fremhever praksisen med kulturell kodesvitsjing som en viktig faktor for effektiv tverrkulturell ytelse. Ved å tilpasse språklig og kulturell atferd for å samsvare med ulike normer, kan teammedlemmer bygge bro over kulturelle gap og forbedre forståelsen. Forskerne identifiserer tre spesifikke motivasjoner som driver individer til å endre sin kommunikative atferd: direkte tale, åpenhet under kunnskapsdeling og oppgaveorienterte mål.

Åpenhet og vennlighet blant teammedlemmer ble funnet å bidra betydelig til å bygge tillit i GVT-er. Forskerne anbefaler at team engasjerer seg i kunnskapsdeling med fokus på å skape høy grad av tillit blant kolleger. I tillegg identifiserer studien viktigheten av å erkjenne forskjellene mellom kommunikative kulturer med høy kontekst og lavkontekst. Høykontekstkulturer vektlegger underliggende kontekst og tone i meldinger, mens lavkontekstkulturer prioriterer eksplisitt og grei kommunikasjon.

Funnene i denne studien har praktiske implikasjoner for multinasjonale organisasjoner, globale virtuelle teammedlemmer og interkulturelle trenere. Forskerne foreslår at treningsprogrammer kan utvikles for å utdanne enkeltpersoner om konseptet med kulturell kodebytte og gi dem de nødvendige ferdighetene for å prestere effektivt i tverrkulturelle omgivelser. Denne kunnskapen kan forbedre kommunikasjonsstrategier og positivt påvirke teamytelsen i globale virtuelle team.

Samlet sett gir studien verdifull innsikt i utfordringene og strategiene for effektiv kommunikasjon i GVT-er. Ettersom fjernarbeid fortsetter å få fremtreden, vil forståelse og adressering av tverrkulturelle kommunikasjonsbarrierer være avgjørende for organisasjoner for å fremme samarbeid og suksess i globale virtuelle team.

FAQ

Hva er globale virtuelle team (GVT)?

Globale virtuelle team (GVT) er team av individer som jobber eksternt på tvers av forskjellige land, tidssoner og kulturell bakgrunn ved å bruke virtuelle plattformer som deres viktigste kommunikasjons- og samarbeidsmiddel.

Hva er kulturell kodebytte?

Kulturell kodebytte refererer til praksisen med å tilpasse språklig og kulturell atferd for å samsvare med ulike kulturelle normer og kommunikasjonsstiler. Det innebærer å modifisere ens kommunikasjonsmønstre for å bygge bro over kulturelle gap og øke forståelsen i tverrkulturelle interaksjoner.

Hvorfor er effektiv kommunikasjon viktig i GVT-er?

Effektiv kommunikasjon er avgjørende i GVT-er for å sikre forståelse, samarbeid og kunnskapsdeling mellom teammedlemmer med ulik kulturell bakgrunn. Det hjelper med å overvinne språkbarrierer, fremmer tillitsbygging og muliggjør utveksling av verdifull innsikt og informasjon.

Hvordan kan organisasjoner legge til rette for effektiv kommunikasjon i GVT-er?

Organisasjoner kan legge til rette for effektiv kommunikasjon i GVT-er ved å fremme åpenhet, tillit og kulturell sensitivitet blant teammedlemmer. Å tilby opplæringsprogrammer på tverrkulturell kommunikasjon og kulturell kodebytte kan også være fordelaktig for å forbedre kommunikasjonsstrategier og forbedre teamprestasjonene.