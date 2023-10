Å skinne et lys på mørk materie: Kan Pulsarer avsløre unnvikende aksioner?

By

Mørk materie, det mystiske usynlige stoffet som utgjør en betydelig del av universet vårt, har lenge unngått å bli oppdaget av forskere. Faktisk er det anslått at svimlende 85% av materien i universet består av mørk materie. Mens dens eksistens er kjent gjennom dens gravitasjonseffekter på andre astronomiske objekter, ønsker forskere fortsatt mer direkte bevis på mørk materies tilstedeværelse og en bedre forståelse av dens sanne natur.

En ting er klart: mørk materie kan ikke være sammensatt av samme type materie som vi er kjent med. Hvis det var det, ville mørk materie vist lignende oppførsel som vanlig materie, danne stjerner og sende ut lys. Det må være noe annet med mørk materie, noe som samhandler svakt med kjente partikler og forblir unnvikende.

En potensiell kandidat for mørk materie er den hypotetiske partikkelen kjent som en aksion. Opprinnelig introdusert på 1970-tallet for å forklare en uoverensstemmelse i separasjonen av positive og negative ladninger i et nøytron, er aksioner teoretisert å samhandle veldig svakt med vanlig materie. Denne interaksjonen, eller mangelen på den, kan forklare hvorfor aksioner aldri har blitt oppdaget.

Nyere forskning tyder på at pulsarer, raskt roterende nøytronstjerner, kan ha nøkkelen til å oppdage aksioner og dermed mørk materie. Pulsarer, kjent for å sende ut lyse stråler av radiobølger, har ekstremt sterke elektromagnetiske felt. Hvis aksioner eksisterer, kan de masseproduseres i nærvær av disse feltene og deretter konverteres til detekterbart lys.

For å teste denne hypotesen, konstruerte et team av fysikere og astronomer et teoretisk rammeverk og utførte datasimuleringer. Disse simuleringene modellerte produksjonen av aksioner rundt pulsarer og deres påfølgende konvertering til lavenergi radiostråling. Ved å sammenligne disse simuleringene med observasjoner av nærliggende pulsarer, håpet forskerne å identifisere eventuelle ytterligere radiosignaler som kunne tilskrives aksioner.

Mens resultatene fra denne første testen ennå ikke er offentliggjort, representerer denne forskningen et spennende skritt fremover i søken etter å forstå mørk materie. Ved å utnytte kraften til pulsarer og deres sterke elektromagnetiske felt, kan forskere endelig kaste litt lys over den unnvikende naturen til mørk materie og potensielt avdekke eksistensen av aksioner.

kilder:

– [Mørk materie](https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter)

– [Pulsars](https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar)

– [Axions](https://en.wikipedia.org/wiki/Axion)