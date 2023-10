Snakker om produkter: Forbedre samtaler og bygge relasjoner

By

Å starte en samtale med en fremmed kan være en skremmende opplevelse. Enten det er den første dagen på en ny skole eller en ny jobb, kommer de første interaksjonene ofte med stress og sosial angst. Ny forskning fra universitetet ved Albany og Duke University tyder imidlertid på at det å diskutere produkter som vises kan være et nyttig verktøy for å bryte isen og forbedre samtaleresultatene.

Hovedforfatter Hillary JD Wiener, sammen med medforfatterne James R. Bettman og Mary Frances Luce, gjennomførte en studie med tittelen "Produkttilrettelagte samtaler: Når fører det til bedre samtaleresultater å starte en samtale ved å nevne et produkt?" Forskningen, publisert i Journal of Consumer Psychology, utforsker hvordan produkter som vises offentlig av forbrukere kan påvirke måten andre starter samtaler med dem.

Funnene viser at samtaler initiert ved å nevne et produkt ofte er hyggelige og selvavslørende. Ved ganske enkelt å referere til en gjenstand som eies av den fremmede, kan enkeltpersoner skape en samtalebro som fører til dypere og mer tilfredsstillende diskusjoner om opplevelser, interesser eller andre emner.

Forskerne gjennomførte tre studier for å undersøke effekten av å starte en samtale gjennom produktomtaler. De oppdaget at samtaler er mer vellykkede når de initieres ved å nevne et produkt. I tillegg utforsket de egenskapene til elementer som ofte nevnes og fører til positive samtaleresultater.

Mens tidligere forskning har fokusert på ulempene ved å diskutere produkter i stedet for opplevelser, antyder denne studien at produkter kan tjene som samtalestarter som legger til rette for meningsfulle forbindelser. Produkter kan brukes som inngangspunkter for å diskutere opplevelser som turer eller konserter som kanskje ikke har blitt tatt opp ellers.

Studien tar imidlertid også opp spørsmål som krever videre utredning. Den foreslår å utforske forskjellige måter å manipulere samtaleemner og utforske samtalestartere utover værrelaterte emner. I tillegg er det nødvendig med forskning for å forstå mekanismene som produkter legger til rette for hyggelige samtaler.

Studien antyder også at attraktive produkter har en tendens til å motta komplimenter eller omtaler, men at de ikke nødvendigvis fører til lengre samtaler. På den annen side blir produkter relatert til luksus eller intime deler av personlig identitet, som religion, sjelden nevnt på grunn av sosiale tabuer. Videre beskrev noen intervjuobjekter å bruke produktvisninger for å måle kompatibilitet når de knytter nye vennskap.

Fremtidig forskning bør fordype seg i hvor ofte og under hvilke omstendigheter produkttilrettelagte samtaler forekommer. Det er også viktig å utforske sammenhengen mellom produktomtale og stigmatiserte tilstander, som fysiske funksjonshemminger. Studien reiser spennende spørsmål om individer med stigmatiserte tilstander viser produkter for å oppmuntre til samtaler som styrer unna ubehagelige eller uønskede emner.

Avslutningsvis fremhever denne forskningen potensialet ved å bruke produkter som samtalestarter for å forbedre sosiale interaksjoner og bygge relasjoner. Å nevne et produkt som vises offentlig av en fremmed kan skape en bro for dypere og morsommere samtaler. Det gir en enkel, men effektiv måte å bryte ned sosiale barrierer og bekjempe utfordringene ved å starte samtaler med ukjente individer.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan kan diskusjon av produkter forbedre samtalene?

A: Å diskutere produkter som vises kan tjene som en samtalestarter og legge til rette for morsommere og selvavslørende interaksjoner. Det åpner dører til dypere diskusjoner om erfaringer, interesser eller andre emner.

Spørsmål: Er det spesifikke typer produkter som fører til bedre samtaler?

A: Studien antyder at ting som er nevnt ofte og som ikke er assosiert med sensitive emner som religion eller luksus kan føre til positive samtaleresultater.

Spørsmål: Hvordan kan produkter legge til rette for samtaler om opplevelser?

A: Produkter kan fungere som samtalekiler som lar enkeltpersoner snakke eller lære om opplevelser som turer eller konserter som de kanskje ellers ikke har diskutert.

Spørsmål: Kan produkttilrettelagte samtaler bidra til å overvinne sosiale barrierer?

A: Ja, å nevne et produkt som vises av en fremmed kan bidra til å bryte ned sosiale barrierer og bekjempe "undersosialiteten" som ofte oppleves når man starter samtaler med ukjente individer.

Spørsmål: Har det noen fordeler å vise produkter med begrenset appell?

A: Å vise produkter med begrenset tiltrekningskraft kan tjene som en screeningmekanisme for kompatibilitet ved å danne nye vennskap. Det hjelper enkeltpersoner å måle potensielle venners reaksjoner og interesser.

(Kilde: phys.org)