Tarmmikrobiom knyttet til beinhelse og osteoporoserisiko, viser studie

En fersk studie tyder på at tarmmikrobiomet vårt kan spille en rolle i beinhelsen vår og bidra til å avverge risikoen for osteoporose og brudd. Studien, publisert i Frontiers in Endocrinology, utforsker feltet "osteomikrobiologi" og dets potensial til å endre tarmmikrobiomer for bedre beinhelse.

Forskere fra Hebraw SeniorLife og Hinda og Arthur Marcus Institute for Aging Research i USA gjennomførte en studie på eldre menn for å identifisere modifiserbare faktorer som bidrar til skjeletthelsen. Ved å bruke høyoppløselig avbildning av armen og benet fant de at visse bakterier hadde negative assosiasjoner til beinhelse hos eldre voksne.

En av bakteriene, Akkermansia, har vært knyttet til fedme, mens Clostridiales-bakterien DTU089 har vært mer rikelig hos individer med lavere fysisk aktivitet og proteininntak. Tidligere studier har etablert sammenhenger mellom proteininntak, fysisk aktivitet og skjeletthelse.

Studien identifiserte mønstre som indikerer at større overflod av visse mikrobioter er assosiert med dårligere mål på bentetthet og mikroarkitektur. Forskerne foreslår ytterligere studier for å undersøke forholdet mellom spesifikke bakteriearter i tarmen og skjelettintegritet. De tar også sikte på å identifisere funksjonelle veier påvirket av disse bakteriene som kan ha en innvirkning på beinhelsen.

Selv om det er for tidlig å konkludere med hvorvidt bakterielle organismer i seg selv har direkte effekter på skjeletthelsen, tyder funnene på at tarmmikrobiomet kan være et mål for å påvirke skjeletthelsen i fremtiden. Visse bakterier i tarmen kan føre til lave nivåer av betennelse, noe som kan påvirke beinhelsen.

Å forstå forholdet mellom tarmmikrobiomet og beinhelsen kan bidra til utviklingen av intervensjoner for å forhindre osteoporose og brudd. Ytterligere forskning på dette feltet kan gi innsikt i potensielle terapeutiske tilnærminger for å forbedre beinhelsen basert på manipulering av tarmmikrobiomet.

