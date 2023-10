Mors mikrobiota spiller en avgjørende rolle i fosterutviklingen, viser studie

By

I en nylig finsk studie publisert i BMC Biology, har forskere oppdaget betydelige forskjeller i genaktivitet i fosterets tarm, hjerne og morkake avhengig av mikrobiotaen til moren og forbindelsene som produseres av dem. Disse funnene gir bevis på at mors mikrobiota er avgjørende for utviklingen og helsen til hennes avkom.

Før denne studien var lite kjent om mekanismene og interaksjonene mellom mors mikrobiota og fosterutvikling. For å undersøke dette sammenlignet forskerne fostre fra normale musemødre med fostre fra bakteriefrie musemødre som lever i et sterilt miljø. De analyserte genuttrykk og konsentrasjoner av metabolitter i fosterets tarm, hjerne og placenta.

Resultatene avslørte signifikante forskjeller i genuttrykk mellom fostrene til bakteriefrie og normale musemødre. I tarmen var immunsystemet og vert-mikrobe interaksjonsgener mindre aktive i fostrene til bakteriefrie mødre. I tillegg ble det observert forskjeller i uttrykket av gener assosiert med nervesystemets utvikling og funksjon i hjernen, samt gener som regulerer graviditet i morkaken.

Forskjellene i genuttrykk var mer uttalt hos mannlige fostre, noe som tyder på at de kan være mer følsomme for effektene av mors mikrobiota. Forskerne oppdaget også tidligere ukjente forbindelser i fosteret som sannsynligvis er mikrobielle og avgjørende for individuell utvikling.

Ytterligere forskning utføres for å undersøke forekomsten av mikrobielle metabolitter hos andre pattedyr og for å forstå implikasjonene av mangler i vert-mikrobe interaksjoner i tidlige livsstadier. Funnene i denne studien kan bidra til en bedre forståelse av opprinnelsen til visse lidelser og veilede fremtidige forebyggings- og behandlingsstrategier.

kilder:

Aleksi Husso et al., Virkninger av mors mikrobiota og mikrobielle metabolitter på fosterets tarm, hjerne og morkake, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Helsingfors universitet