Ny diagnosemetode bruker AI for raskt å oppdage antibiotikaresistens

Forskere fra University of Oxford har gjort betydelige fremskritt med å utvikle en ny og rask antimikrobiell mottakelighetstest som kan oppdage antibiotikaresistens på så lite som 30 minutter. Studien, med tittelen "Deep learning and single-cell phenotyping for rapid antimicrobial susceptibility detection in Escherichia coli," benyttet fluorescensmikroskopi og kunstig intelligens (AI) teknikker for å analysere bakteriecellebilder og identifisere strukturelle endringer som oppstår når celler eksponeres for antibiotika.

Ved å trene dyplæringsmodeller for å identifisere disse endringene, oppnådde forskerne en nøyaktighetsgrad på minst 80 % per celle på tvers av flere antibiotika. Denne metoden viser et lovende potensial for å identifisere antibiotikaresistens i kliniske prøver og kan brukes til å bestemme effektiviteten til ulike antibiotika i fremtiden.

Den nåværende standarden for testing av antibiotikaresistens innebærer å dyrke bakteriekolonier i nærvær av antibiotika, noe som kan være tidkrevende og forsinke behandlingen for pasienter med potensielt livstruende infeksjoner. Den raske karakteren til den nye diagnosemetoden kan redusere behandlingstiden betydelig og tillate målrettede antibiotikabehandlinger, minimere bivirkninger og bremse økningen av antimikrobiell resistens.

Dr. Achillefs Kapanidis, professor i biologisk fysikk og direktør for Oxford Martin-programmet for testing av antimikrobiell motstand, forklarte: "Vår AI-baserte tilnærming oppdager pålitelig og raskt de strukturelle endringene i bakterieceller forårsaket av antibiotika. Ved å identifisere disse endringene kan vi avgjøre om en celle er resistent eller følsom for antibiotika."

Forskerne planlegger å videreutvikle sin diagnostiske metode, slik at den blir raskere og mer skalerbar for klinisk bruk. De har også som mål å utvide anvendelsen til ulike typer bakterier og antibiotika.

Med nesten 1.3 millioner dødsfall i 2019 tilskrevet antimikrobiell resistens, gir denne nye diagnostiske metoden håp om å forbedre presisjonsbehandlinger og bevare effekten av antibiotika. Ved nøyaktig å oppdage antibiotikaresistens i tide, kan leger foreskrive passende behandlingsregimer, redusere risikoen for forverrede infeksjoner og behovet for ekstra antibiotika.

Spørsmål og svar:

Spørsmål: Hva er antimikrobiell resistens (AMR)?

A: Antimikrobiell resistens refererer til evnen til mikroorganismer, som bakterier, virus og sopp, til å motstå effekten av legemidler som opprinnelig var effektive i behandling av infeksjoner forårsaket av disse organismene.

Spørsmål: Hvordan fungerer den nye diagnosemetoden?

A: Den nye diagnostiske metoden kombinerer fluorescensmikroskopi og kunstig intelligens for å analysere bakteriecellebilder og oppdage strukturelle endringer forårsaket av antibiotika. Ved å trene dyplæringsmodeller kan forskerne identifisere disse endringene og bestemme tilstedeværelsen av antibiotikaresistens.

Spørsmål: Hva er fordelene med den nye diagnosemetoden?

A: Den nye diagnosemetoden er betydelig raskere enn dagens gullstandard-tilnærminger, og gir resultater innen så lite som 30 minutter. Den har også potensial til å muliggjøre målrettede antibiotikabehandlinger, redusere behandlingstiden, minimere bivirkninger og bremse økningen av antimikrobiell resistens.