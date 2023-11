Ny innsikt i den robuste bevegeligheten til flagellerte bakterier

Flagelerte bakterier, som Escherichia coli (E. coli), er avhengige av rotasjonen av spiralformede flagellære filamenter for å drive seg frem i miljøet. Hver bakterie har flere flageller som roterer sammen som en spiralformet bunt, noe som muliggjør sømløs bevegelse. Det har lenge vært antatt at flagellmotorene, plassert ved bunnen av disse filamentene, opplever høye belastninger under bakteriesvømming på grunn av lavere rotasjonshastigheter. Imidlertid har en nylig studie utført av forskere ved University of Science and Technology of China (USTC) utfordret denne konvensjonelle forståelsen.

Gjennom dreiemoment-hastighetsmålinger gjorde forskerteamet, ledet av Zhang Rongjing og prof. Yuan Junhua, en overraskende oppdagelse. De fant at flagellmotorene til bakterier faktisk inneholder et ufullstendig sett med statorenheter, noe som fjerner den tidligere antagelsen om at motorene konsekvent er under høy belastning under svømming. Dreiemoment-hastighetsforholdet til motorene forble omtrent konstant innenfor et visst område av rotasjonshastigheter, kjent som knehastigheten, noe som tyder på at belastningsforholdene ikke var så tyngende som tidligere antatt.

Videre utførte forskerne motoriske gjenoppstandelseseksperimenter og undersøkte forholdet mellom dreiemoment og hastighet i forskjellige viskositeter. Disse eksperimentene viste at flagellmotorene var under middels belastning, med bare halvparten av statorenhetene til stede. I miljøer med høy viskositet kan svømmebakterier tilpasse seg ved å øke antall statorenheter, og sikre at deres motilitet forblir robust.

For å teste spensten til flagellarrotasjon ble et mikrofluidkammer designet for å raskt endre viskositeten. Resultatene viste at når middelviskositeten økte plutselig, falt flagellarrotasjonshastigheten til å begynne med, men kom seg gradvis tilbake. Denne motstandskraften bekrefter evnen til flagellerte bakterier til å opprettholde sin bevegelighet til tross for endringer i belastningsforholdene.

Disse funnene gir et nytt perspektiv på mekanismen bak den robuste motiliteten til flagellerte bakterier. Det ufullstendige settet med statorenheter i flagellarmotorene gir mulighet for tilpasning og motstandskraft til ulike miljøer. Denne forståelsen kan ha implikasjoner på ulike felt, inkludert mikrobiologi og bioteknologi, ved å kaste lys over strategiene som bakterier bruker for å navigere i omgivelsene effektivt.

FAQ

Hva er hovedfunnet i studien utført av University of Science and Technology i Kina?

Forskerne oppdaget at flagellmotorene til bakterier inneholder et ufullstendig sett med statorenheter, noe som utfordrer den tidligere troen på at disse motorene er konsekvent under høy belastning under svømming.

Hvordan tilpasser svømmebakterier seg til miljøer med høy viskositet?

Svømmebakterier kan øke antallet statorenheter, noe som gjør at de kan tilpasse seg miljøer med høy viskositet og opprettholde sin bevegelighet.

Hva er knehastigheten?

Knehastigheten refererer til et område med rotasjonshastigheter der motormomentet til flagellarmotorer forblir tilnærmet konstant.

Hvorfor er det viktig å forstå mekanismen for flagellarrotasjon?

Å forstå mekanismen for flagellarrotasjon gir innsikt i strategiene bakterier bruker for å bevege seg effektivt i miljøet. Denne kunnskapen kan ha implikasjoner innen ulike felt, inkludert mikrobiologi og bioteknologi.