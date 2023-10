Sesongbetinget regn initierer rask omsetning av jordvirus, og påvirker bakteriesamfunn

By

En fersk studie utført av UC Davis og Lawrence Livermore National Lab avslører at sesongmessig regn i gressletter i California utløser den raske utvidelsen og omsetningen av virus i jorda, som senere påvirker bestanden av jordbakterier. I motsetning til hva mange tror, ​​antyder studien at virus i jord kanskje ikke er så ødeleggende for bakterier som tidligere antatt. I stedet ser de ut til å fungere som gressklippere, eliminere eldre celler og skape plass for ny vekst.

Det komplekse forholdet mellom virus og økosystemer, inkludert bakterier, har lenge vært en utfordring for forskere på grunn av den dynamiske naturen til disse interaksjonene over tid og rom. Imidlertid fant studiens forfattere at den første nedbøren etter en tørr periode i Middelhavets økosystemer, som gressletter i California, gir en mulighet til å observere disse interaksjonene.

Forskerne samlet inn jordprøver fra fire forskjellige gressletter i California og simulerte nedbør i laboratoriet ved å vanne de tørkede prøvene. Som et resultat blomstret mikroorganismer og virus i prøvene, slik at forskerne kunne overvåke endringer over en 10-dagers periode.

Studien viste at den virale sammensetningen i jorda var mangfoldig og gjennomgikk betydelige endringer. Ved slutten av eksperimentet forble bare 15 % av virustypene de samme sammenlignet med begynnelsen. Derimot var det langt mindre omsetning observert i bakteriesamfunn. Virusene var hovedsakelig rettet mot dominerende typer bakterier, men utryddet dem ikke fullstendig.

Det er velkjent at bakterier spiller en avgjørende rolle i økologiske prosesser, som karbon- og næringssykluser i jord, og kan påvirke plantehelsen og den generelle dynamikken til økosystemene. Å forstå hvordan virus påvirker bakteriesamfunn kan gi verdifull innsikt i jordsmonnets dynamikk.

Studiens funn utfordrer tidligere antakelser om oppførselen til jordvirus og fremhever behovet for en mer nyansert forståelse av deres forhold til bakterier. I stedet for å fullstendig eliminere bakterier, kan virus delta i en skånsom utslaktingsprosess som fremmer omsetning og letter veksten av nye bakteriepopulasjoner.

Interessant nok avslørte studien også at viral atferd i de fire forskjellige gressletter viste lignende mønstre, til tross for variasjoner i sammensetning og geografisk opprinnelse. Dette antyder at det er vanlige trender i viral dynamikk på tvers av økosystemer, og understreker viktigheten av å vurdere viral påvirkning når man studerer bakteriesamfunn.

Hovedforfatteren av studien, Christian Santos-Medellín, var postdoktor ved UC Davis under studien og jobber for tiden ved Corteva Agriscience. Forskerteamet inkluderte forskere fra Lawrence Livermore National Laboratory, UC Berkeley og UC Merced, og demonstrerte den samarbeidende karakteren til denne undersøkelsen.

Samlet sett gir denne studien ny innsikt i hvordan jordvirus oppfører seg og samhandler med bakterier. Ved å forstå rollen virus spiller i utformingen av bakteriesamfunn, kan forskere få en bedre forståelse av jordsmonnets dynamikk og deres innvirkning på økosystemets funksjon.

