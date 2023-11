Ny innsikt i utviklingen av ekkolokalisering hos hvaler og delfiner

En fersk studie publisert i Diversity har kastet nytt lys over den evolusjonære utviklingen av ekkolokalisering hos tannhvaler og delfiner. Ekkolokalisering er en teknikk som brukes av disse marine dyrene for å navigere og jakte i mørke undervannsmiljøer. I stedet for å stole på ytre ører, sender hvaler og delfiner ut høye lyder som spretter av objekter og kommer tilbake som ekko, slik at de kan kartlegge omgivelsene.

Forskningen, ledet av Jonathan Geisler, en anatomiprofessor ved New York Institute of Technology, og Robert Boessenecker, en paleontolog ved University of California Museum of Paleontology, fokuserte på å analysere en samling fossiler som inkluderte to eldgamle arter av delfiner fra slekten Xenorophus. Disse artene regnes som tidlige medlemmer av Odontoceti, underordenen til sjøpattedyr som omfatter alle ekkoloserende hvaler og delfiner.

Fossilene avslørte at Xenorophus hadde asymmetri nær blåsehullet, men ikke så uttalt som det som ble observert i moderne ekkoloserende arter. Videre avdekket studien en tydelig vridning og forskyvning av snuten i Xenorophus, noe som bidro til forbedret retningshørsel. Forskerne sammenlignet denne snutebøyningen med de asymmetriske ørene til ugler, som gjør dem i stand til å lokalisere byttet sitt basert på lyd.

Mens Xenorophus kanskje ikke var så dyktig i å produsere høye lyder eller høre høye frekvenser som dagens odontocetes, var den i stand til nøyaktig å bestemme plasseringen av lyder. Dette antyder at Xenorophus markerte et betydelig overgangsstadium i utviklingen av ekkolokalisering hos hvaler og delfiner.

Funnene understreker også viktigheten av å studere asymmetri i fossiler og fremheve dens rolle i tilpasning til ulike miljøer. Mens symmetri er et velkjent aspekt ved evolusjonsbiologi, viser denne forskningen at asymmetri ikke bør ses bort fra som individuell variasjon eller geologisk forvrengning.

Ytterligere undersøkelser vil bli utført for å undersøke andre odontocetes og avgjøre om snutebøyningsfunksjonen var utbredt blant tidlig ekkoloserende arter.

Ofte stilte spørsmål:

1. Hva er ekkolokalisering?

Ekkolokalisering er en teknikk som brukes av hvaler og delfiner for å navigere og jakte i mørke undervannsmiljøer. Disse marine dyrene sender ut høye lyder som spretter av objekter, slik at de kan kartlegge omgivelsene sine basert på ekkoene som kommer tilbake til dem.

2. Hvordan produserer hvaler og delfiner lyder for ekkolokalisering?

Hvaler og delfiner produserer lyder for ekkolokalisering gjennom strukturer i hodeskallen og bløtvevet nær blåsehullet. Disse strukturene er asymmetriske, noe som betyr at en funksjon på den ene siden er forskjellig fra motparten på den andre siden. Denne asymmetrien muliggjør produksjon av lyd.

3. Hvordan finner hvaler og delfiner lyder?

Hvaler og delfiner er avhengige av retningsbestemt hørsel for å lokalisere lyder. Underkjevebenet, som er fylt med fett, leder lydbølger til det indre øret, slik at dyrene kan bestemme retningen lydene kommer fra.

4. Hva avslørte studien om den eldgamle delfinarten Xenorophus?

Studien fant at Xenorophus hadde asymmetri nær blåsehullet, lik dagens ekkoloserende arter. Imidlertid viste Xenorophus også en tydelig vridning og forskyvning av snuten, noe som ytterligere forbedret dens retningsbestemte hørselsevne.

5. Hvilken rolle spiller asymmetri i utviklingen av ekkolokalisering?

Mens mye oppmerksomhet har blitt gitt til symmetri i evolusjon, fremhever denne forskningen viktigheten av asymmetri for å tilpasse seg forskjellige miljøer. Det antyder at asymmetri bør undersøkes nøye i fossiler for bedre å forstå utviklingen av ekkolokalisering hos hvaler og delfiner.