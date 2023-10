Ny modell bestemmer årsaker til utryddelse av dinosaurer

By

En ny modelleringsmetode utviklet av Dartmouth-forskere har kastet lys over årsakene til utryddelsen av dinosaurer og andre arter for 66 millioner år siden. Studien, publisert i tidsskriftet Science, brukte sammenkoblede prosessorer for å analysere enorme mengder geologiske og klimadata uten innspill fra forskere.

Modellen, drevet av nesten 130 prosessorer, analyserte fossilrekorden i revers for å identifisere hendelser og forhold som førte til utryddelsen kjent som kritt-paleogen (K-Pg) utryddelse. Ved å kjøre modellen i motsatt retning, hadde forskerne som mål å eliminere eventuelle skjevheter eller forhåndsbestemte hypoteser.

Ved å bruke en maskinlæringsteknikk kalt Markov Chain Monte Carlo, sammenlignet prosessorene uavhengig og beregnet konklusjonene sine på nytt til de nådde et scenario som samsvarte med resultatet som ble bevart i fossilregistret. Modellen vurderte over 300,000 XNUMX mulige scenarier for karbondioksidutslipp, svoveldioksidproduksjon og biologisk produktivitet før og etter utryddelseshendelsen.

Resultatene av modellen indikerte at de massive utbruddene fra Deccan-fellene i det vestlige India kunne ha vært tilstrekkelig til å utløse den globale utryddelsen. I løpet av nesten 1 million år slapp Deccan-fellene ut anslagsvis 10.4 billioner tonn karbondioksid og 9.3 billioner tonn svovel i atmosfæren.

Studien avslørte også en nedgang i organisk karbonakkumulering i dyphavet rundt tidspunktet for nedslaget fra asteroiden kjent som Chicxulub. Denne nedgangen skyldtes sannsynligvis utryddelsen av en rekke arter forårsaket av asteroiden. I tillegg var det en registrert nedgang i temperatur, forårsaket av den store mengden svovel som ble kastet ut i luften av asteroiden.

Studien fremhever viktigheten av vulkanutbrudd i masseutryddelser, og selv om asteroidepåvirkningen ikke bidro vesentlig til gassutslipp, spilte den en rolle i utryddelsen. Forskernes metode for å bruke sammenkoblede prosessorer reduserte tiden det tok å analysere dataene betydelig, og åpnet for muligheter for fremtidige studier innen ulike geovitenskapelige felt.

kilder:

Alex Cox

Brenhin Keller

Vitenskapelig tidsskrift