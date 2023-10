Lysstyrken til satellittkonstellasjoner utgjør utfordringer for bakkebasert astronomi

En nylig internasjonal studie koordinert av romfartsingeniør Siegfried Eggl fra University of Illinois Urbana-Champaign har bekreftet at nylig utplasserte satellitter er like klare som stjerner som er synlige for det blotte øye. Denne lysstyrken er en bekymring for bakkebasert astronomi, siden den kan forstyrre observasjoner.

Studien fant at AST Space Mobiles BlueWalker 3-satellitt, med en stor phased-array-antenne, nådde en topplysstyrke på 0.4, noe som gjør den til en av de lyseste objektene på nattehimmelen. I tillegg hadde den usporede Launch Vehicle Adapter en tilsynelatende visuell styrke på 5.5, lysere enn anbefalt styrke på 7 av International Astronomical Union.

Det økende antallet satellittkonstellasjoner, som Starlink, utgjør en enda større bekymring. Med selskaper som planlegger å skyte opp tusenvis til hundretusenvis av satellitter, kan nattehimmelen endres dramatisk. Eggl understreket at disse lyssterke satellittene, sammen med deres bevegelser, kan forstyrre observasjoner og forårsake tap av data for teleskoper.

Det jobbes med å løse dette problemet. For eksempel utforsker Starlink alternativer for å gjøre satellittenes overflater mørkere for å absorbere mer sollys og redusere refleksjon. Imidlertid genererer denne tilnærmingen varme, noe som gir ytterligere tekniske utfordringer. SpaceX vurderer også å bruke reflekterende solcellepaneler med dielektriske speil for å omdirigere refleksjoner bort fra jorden.

Samarbeid mellom romfartsindustrien og astronomer er avgjørende for å finne effektive løsninger. Målet er å dempe virkningen av satellittkonstellasjoner på bakkebasert astronomi og bevare integriteten til observatoriene. Studien øker bevisstheten om problemstillingen og synliggjør behovet for ytterligere forskning og samarbeid.

Studien, "Optiske observasjoner av en ultrabright konstellasjonssatellitt," er publisert i tidsskriftet Nature.

