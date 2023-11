Nye bevis tyder på at månens formasjon etterlot seg dype mantelrelikvier

Forskere fra Kina og USA har gjort en banebrytende oppdagelse som introduserer et nytt perspektiv på dannelsen av månen. Nyere forskning, publisert i tidsskriftet Nature, foreslår at to enorme gjenstander begravd i jordens dype mantel kan være rester fra månens skapelse for omtrent 4.5 milliarder år siden.

I tråd med den rådende teorien, hevder forskere at månen ble dannet etter at en planet på størrelse med Mars kalt Theia kolliderte med enten Gaia eller den tidlige jorden. Denne voldsomme kollisjonen drev jordens øverste lag ut i verdensrommet, hvor fragmentene til slutt smeltet sammen for å gi opphav til månen.

Det internasjonale teamet, som består av forskere fra California Institute of Technology, Arizona State University og Shanghai Astronomical Observatory (SHAO), har kommet med overbevisende bevis for å støtte denne hypotesen. De antar at under det afrikanske kontinentet og Stillehavet eksisterer det to anomalier med betydelige dimensjoner og lave seismiske hastigheter i jordens nederste mantel. Disse anomaliene, tror de, kan være avledet fra mantelmaterialer av Theia (referert til som TMM-er), som iboende har en tetthet som er 2 til 3.5 prosent større enn den til proto-jordens mantel.

Gjennom simuleringer av kolossale påvirkninger har teamet avslørt at en del av Theias mantel potensielt smeltet sammen med og vedvarte i protojordens solide nedre mantel etter den katastrofale hendelsen som dannet Månen.

Et slående kjennetegn ved Theias rester, i likhet med månebergarter, er deres høye jerninnhold, som gir dem en tettere sammensetning i forhold til omgivelsene. Etter sammenstøtet sank disse tette klattene, som spenner over titalls kilometer, og samlet seg i termokjemiske hauger på toppen av jordens kjerne, og overlever til i dag. Forskerne hevder at denne prosessen representerer en naturlig konsekvens av den gigantiske innvirkningen som skapte Månen.

Implikasjonene av denne oppdagelsen strekker seg utover månevitenskapen. Det gir forskere en innovativ linse for å forstå jordens indre struktur, dens langsiktige utvikling og til og med dannelsen av det indre solsystemet. Videre antyder medforfatter Deng Hongping fra SHAO at denne studien kan gi verdifull innsikt i levedyktigheten til eksoplaneter utenfor vårt eget solsystem.

FAQ:

Spørsmål: Hva er den rådende teorien om dannelsen av månen?

A: Den rådende teorien antyder at månen ble dannet etter at en planet på størrelse med Mars ved navn Theia kolliderte med enten Gaia eller den tidlige jorden.

Spørsmål: Hvilke bevis støtter hypotesen om månedannende relikvier i jordens dype mantel?

A: Tilstedeværelsen av to anomalier på kontinentstørrelse med lave seismiske hastigheter i den nederste mantelen, under henholdsvis det afrikanske kontinentet og Stillehavet, er sett på som mulig bevis på Theia-mantelmaterialer som smeltet sammen med jordkappen etter månens dannelse.

Spørsmål: Hvordan kunne Theias relikvier overleve til i dag?

A: Etter det gigantiske nedslaget sank tette klatter av Theias rester og samlet seg i termokjemiske hauger på toppen av jordens kjerne, hvor de sannsynligvis har vedvart til i dag.