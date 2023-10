Personer med HIV med høyere risiko for COVID-19-reinfeksjon, viser studien

En ny studie ledet av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avslører at individer med HIV (PWH) har høyere forekomst av COVID-19-reinfeksjon sammenlignet med de uten HIV (PWOH).

Studien, publisert i Emerging Infectious Diseases, analyserte data fra 453,587 2 voksne i Chicago som var infisert med SARS-CoV-2022 fra den første infeksjonen til mai 19. Forskerne undersøkte COVID-XNUMX-testresultater og vaksinasjonsregistreringer knyttet til Chicagos Enhanced HIV/ AIDS-rapporteringssystem.

Studien fant at 5.3 % av de covid-positive personene opplevde reinfeksjon, inkludert 6.7 % av PWH og 5.2 % av PWOH. PWH hadde en reinfeksjonsrate på 66 per 1,000 årsverk, høyere enn 50 per 1,000 årsverk blant PWOH. Etter å ha justert for andre faktorer, hadde PWH en betydelig høyere rate av COVID-19-reinfeksjon (1.46 per 1,000 personår) sammenlignet med PWOH.

Det ble observert at blant individer som opplevde reinfeksjon, hadde PWH en tendens til å være eldre (med en median alder på 43 år) sammenlignet med PWOH (med en median alder på 36 år). PWH var også mer sannsynlig å være menn (79.3 % mot 40.9 %) og svarte (53.7 % mot 27.0 %). I tillegg hadde PWH en høyere sannsynlighet for å ha mottatt den primære COVID-19-vaksineserien og booster sammenlignet med PWOH (31.8 % mot 22.1 %). Interessant nok var en mindre prosentandel av PWH uvaksinert på tidspunktet for deres første infeksjon sammenlignet med PWOH (87.5 % mot 91.0 %).

Studien fremhever viktigheten av at PWH følger den anbefalte COVID-19-vaksinasjonsplanen, inkludert å motta boosterdoser, for å redusere risikoen for SARS-CoV-2-reinfeksjon. Av beboerne som fikk vaksinen før deres første infeksjon, hadde 54.2 % fullført den primære Pfizer/BioNTech-vaksineserien. Blant personene som opplevde reinfeksjon, hadde 39.6 % fullført primærserien, men hadde ennå ikke fått en booster.

Uavhengig av variantbølge og kalenderkvartal, viste PWH konsekvent en høyere reinfeksjonsrate enn PWOH. Den høyeste forekomsten av reinfeksjon blant PWH skjedde under Omicron-stammedominansen, med 50 tilfeller per 1,000 personår. Totalt sett var det et overskudd på 16 reinfeksjoner per 1,000 årsverk rapportert blant PWH.

For å forhindre SARS-CoV-2-reinfeksjoner understreker forfatterne at PWH bør følge den anbefalte COVID-19-vaksineplanen, inkludert boosterdoser.

kilder:

– Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

– Emerging Infectious Diseases journal