Studie finner at religiøs tilknytning ikke påvirker bruk av nettpornografi i Tyskland

En fersk studie publisert i Archives of Sexual Behavior har utforsket forholdet mellom religiøs tilhørighet og bruk av pornografi på nettet i Tyskland. Forskerne brukte nettsporingspaneldata kombinert med undersøkelsesdata for å få innsikt i online atferden til forskjellige religiøse grupper.

I motsetning til tidligere studier som antydet en sterk sammenheng mellom religiøsitet og pornografibruk, indikerer funnene at tyske katolikker, protestanter og religiøst ikke-tilknyttede på samme måte vil bruke nettpornografi. På den annen side er det mindre sannsynlig at medlemmer av minoritetsreligioner, som muslimer eller ortodokse kristne, engasjerer seg i nettpornografi.

Studien avdekket også kontrasterende resultater sammenlignet med forskning utført i andre land. I Tyskland reduserer ikke det å være protestantisk eller katolikk sannsynligheten for bruk av pornografi på nett, i motsetning til i land som USA. Forskerne spekulerer i at denne forskjellen kan tilskrives de relativt mer liberale holdningene til tyske kristne.

En begrensning ved tidligere forskning på dette emnet er at den var sterkt avhengig av selvrapportering gjennom undersøkelser, som kan være gjenstand for skjevheter og unøyaktigheter. Bruken av nettsporingspaneldata gir en mer objektiv og nøyaktig måling av enkeltpersoners atferd på nettet, inkludert pornografibruk.

Forskerne foreslår at denne studiens funn utfordrer tidligere antakelser og fremhever viktigheten av å bruke alternative metoder, som nettsporing, for å studere sensitive emner som nettpornografi. Ved å stole på nettsporingsdata kan forskere omgå begrensningene knyttet til selvrapporterte data, og sikre en mer omfattende forståelse av folks faktiske nettaktiviteter.

Samlet sett bidrar denne studien til vår forståelse av forholdet mellom religiøs tilhørighet og bruk av nettpornografi i Tyskland. Den understreker behovet for nyansert forskning som tar hensyn til kulturelle og religiøse forskjeller når man undersøker slik atferd.

Kilde: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

