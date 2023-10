Bruke Deep Learning for å forstå ekstreme hendelser

En fersk studie utført av forskere fra Florida Atlantic Universitys College of Engineering and Computer Science har utforsket bruken av dyplæringsteknikker for å bedre forstå og forklare ekstreme hendelser i væskedynamikk. Ekstreme hendelser som flom, kraftige regnskyll og tornadoer kan ha en betydelig innvirkning på vitenskapelige problemer og praktiske situasjoner, noe som gjør det avgjørende å avsløre deres underliggende årsaker.

Turbulente strømninger, preget av uregelmessige og uforutsigbare mønstre, danner grunnlaget for ekstreme hendelser. Disse strømmene viser et bredt spekter av atferd og har vist seg utfordrende å forstå gjennom tradisjonelle ligninger. For å overvinne denne vanskeligheten, brukte forskerteamet en dyplæringsteknikk for datasyn og tilpasset den for ikke-lineær analyse av ekstreme hendelser i veggbegrensede turbulente strømmer.

Teamet brukte en nevrale nettverksarkitektur kalt Convolutional Neural Network (CNN) for å estimere den relative intensiteten til utstøtingsstrukturer i turbulente strømningssimuleringer. CNN ble trent uten forkunnskaper om den underliggende flytdynamikken. Forskerne fant at deres modifiserte CNN, kombinert med en flerlagsteknikk kalt GradCAM, var effektiv til å identifisere og forklare kildene til ekstreme hendelser.

Studiens funn demonstrerer potensialet til dyp læring ved å analysere ikke-lineære korrelasjoner og identifisere fremtredende romlige trekk i turbulente flytdata. Ved å forstå og kontrollere turbulente strømmer kan ulike praktiske anvendelser realiseres, som å redusere luftmotstanden på skip og øke effektiviteten i nytteinfrastrukturen.

Resultatene av denne studien bidrar til en bredere forståelse av veggbegrensede turbulente strømmer ved bruk av dyplæringsteknikker. Det modifiserte CNN-GradCAM-rammeverket kan brukes på andre vitenskapelige domener, der det er utfordrende å identifisere den romlige dynamikken som styrer kritiske fenomener. Totalt sett åpner denne forskningen nye veier for å studere og forutsi ekstreme hendelser ved å bruke datadrevne tilnærminger.

