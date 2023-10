MOFs rolle i å opprettholde mitokondriell integritet og funksjon

En fersk studie utført av forskere fra Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics, i samarbeid med forskere fra universitetene i Freiburg og Bonn, har avdekket den kritiske effekten av histonacetyltransferase MOF på cellulær fysiologi og funksjon utenfor kjernen. Funnene, publisert i tidsskriftet Nature Metabolism, avslører den viktige rollen til MOF i å opprettholde mitokondriell integritet gjennom en prosess som kalles proteinacetylering.

Mitokondrier, ofte referert til som "kraftverkene" til cellen, spiller en avgjørende rolle i cellulær energiproduksjon og ulike fysiologiske prosesser. Den intrikate kontrollen av cellulær metabolisme er avhengig av det koordinerte samspillet mellom kjernen og mitokondriene. Mens mitokondrier produserer essensielle metabolitter som kreves for celleenergibehov, er flertallet av deres metabolske enzymer kodet av kjernegenomet, noe som gjør funksjonen til disse organellene svært avhengig av hverandre.

MOF fungerer som en molekylær bro mellom epigenetikk og metabolisme. Det er et enzym og en klassisk epigenetisk regulator som acetylerer histonproteiner, og fremmer transkripsjonell aktivering i kjernen. I tidligere studier ble MOF og dets proteinpartnere oppdaget i mitokondrier, men deres nøyaktige innvirkning på mitokondriell funksjon forble ukjent.

Den nylige studien viser at MOF spiller en sentral rolle i å regulere mitokondriell fysiologi og funksjon. Tap av MOF og dets tilknyttede komplekse medlemmer fører til en kaskade av mitokondrielle defekter, inkludert fragmentering, redusert cristae-tetthet og svekket oksidativ fosforylering. Forskerne identifiserte et unikt sett med mitokondrielle proteiner som gjennomgår endringer i acetyleringsstatus når MOF går tapt. Et av disse proteinene, COX17, ble funnet å være et viktig mål for MOF-mediert acetylering. Acetylering av COX17 stimulerer funksjonen, og fremhever betydningen av proteinacetylering for å regulere oksidativ fosforylering.

Implikasjonene av denne oppdagelsen er omfattende, ettersom denne nye innsikten utfordrer konvensjonell tenkning om rollen til epigenetiske faktorer i cellulær funksjon. Balansen mellom proteinacetylering i mitokondrier kan være en kritisk faktor for å beskytte celler mot metabolsk katastrofe. Videre belyser studien molekylære veier som driver patologier i utviklingsforstyrrelser, og tilbyr potensielle terapeutiske intervensjoner i fremtiden.

Forskerne utvidet funnene sine fra mus til menneskelige pasienter med mutasjoner i MOF-genet, som viser mitokondrielle defekter og utviklingsavvik. Ved delvis å reversere respirasjonsdefekter i pasientavledede fibroblaster med acetyleringsmimetisk COX17 eller mitokondriell pool av MOF, er det løfte om potensielle terapeutiske tilnærminger.

Avslutningsvis fremhever denne studien den avgjørende rollen til MOF i å opprettholde mitokondriell integritet og funksjon. Det utdyper vår forståelse av hvordan epigenetiske regulatorer som MOF påvirker cellulær metabolisme og gir ny innsikt i forholdet mellom mitokondriell dysfunksjon og utviklingsforstyrrelser.

