Asteroid 33 Polyhymnia: En mystisk og ultratett enhet

Forskere ved University of Arizona i Tucson har gjort en forvirrende oppdagelse mens de studerte asteroiden 33 Polyhymnia. Denne asteroiden, oppkalt etter den greske musen av hellige salmer, har vekket interessen til astrofysikere på grunn av dens utrolige tetthet. Faktisk er 33 Polyhymnia så tett at forskere antar at den kan være sammensatt av elementer som ikke finnes i det periodiske systemet.

Muligheten for at asteroider har sammensetninger ukjent på jorden er spesielt viktig for de som er involvert i romgruvedrift. Selskaper som er interessert i å utvinne asteroider for edle metaller som gull vil finne eksistensen av slike elementer svært spennende.

I en studie publisert i The European Physical Journal Plus, klassifiserte forskere 33 Polyhymnia som et kompakt ultratett objekt (CUDO) og fant at det har en målt tetthet høyere enn noe kjent grunnstoff på jorden. De spekulerer i at denne asteroiden kan være sammensatt av supertunge elementer tidligere uidentifisert av mennesker.

Tettheten til disse hypotetiske elementene ville være enda større enn for Osmium, som for tiden er det tetteste kjente naturlig forekommende stabile elementet. Med et atomnummer på rundt 164 ville disse grunnstoffene overgå Osmium i tetthet.

Teamet fra University of Arizona utforsket egenskapene til grunnstoffer med atomtall høyere enn de i det periodiske systemet. Selv om de undersøkte elementer som Osmium og andre som har blitt kunstig produsert med høyere atomtall, klarte de ikke å finne noen med massetettheter som kunne forklare observasjonene gjort på 33 Polyhymnia.

Forskerne foreslo at hvis supertunge elementer er stabile nok, kan de potensielt eksistere i kjernene til tette asteroider som 33 Polyhymnia. Dette åpner for fascinerende muligheter for videre utforskning og forståelse av sammensetningen av asteroider i vårt solsystem.

NASAs nylige forsøk på å studere og skaffe prøver fra asteroider stemmer overens med University of Arizonas funn. Den vellykkede gjenvinningen av den første asteroideprøven noensinne fra asteroiden Bennu, samt lanseringen av romfartøyet Psyche for å studere den metalliske asteroiden Psyche, understreker viktigheten av å undersøke disse himmellegemene. Disse oppdragene kan gi verdifull innsikt i dannelsen og sammensetningen av asteroider, og kaste lys over den tidlige historien til vårt solsystem.

kilder:

– Forskere fra University of Arizona, The European Physical Journal Plus