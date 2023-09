Se det spektakulære nordlyset i Irland og Nord-Irland

Nordlyset, en av de mest fantastiske naturlige visningene i verden, kan sees på forskjellige steder over hele Irland og Nord-Irland. Selv om det ikke er noen garantier for å være vitne til dette praktfulle lysshowet, kan den kommende jevndøgn 23. september gi en bedre sjanse, ifølge David Moore, redaktør av magasinet Astronomy Ireland. Forholdene i jordens magnetfelt og planetens helning i løpet av denne tiden øker muligheten for å se nordlyset.

Den landlige nordkysten av Nord-Irland regnes som en av de beste stedene for å observere lysene, siden det ikke er noen bylys i det fjerne og utsikten har utsikt over Atlanterhavet. Mayo, som også har utsikt over havet, er et annet bra sted å få øye på nordlyset. Imidlertid er klar himmel avgjørende for visning fra alle steder i landet.

Prosessen med nordlyset begynner med solflammer på solen, som slipper milliarder av tonn stråling ut i verdensrommet. Disse atompartiklene når jordens atmosfære etter omtrent to dager og trekkes mot nord- og sørpolen av jordens magnetfelt. Når de kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren, genererer de levende farger som kjennetegner nordlyset.

Intensiteten til lysene avhenger av aktiviteten til partiklene, med en typisk oval form rundt Nordpolen. I sjeldne tilfeller, når det er en stor soleksplosjon, utvider ringen seg og kan nå så langt sør som Irland. For å øke sjansene for å se nordlyset, er det avgjørende å være borte fra menneskeskapte lys. Å bo i en by eller by gir kanskje bare et glimt av store utstillinger, mens mørkere steder på landsbygda gir bedre utsikt.

Astronomy Ireland driver en aurora-varslingstjeneste, som gir daglige oppdateringer om himmelforholdene og muligheten for å se nordlyset. Det er viktig å merke seg at nordlyset kan sees når som helst i løpet av natten, med varighet fra noen timer til hele natten.

Selv om værforholdene i Irland ofte byr på utfordringer, er de neste årene lovende for å se nordlyset, ettersom solens aktivitet er satt til å toppe seg i 2025. Så hold øye med himmelen og håp på klare netter for å oppleve denne ærefrykten. inspirerende naturfenomen.

kilder:

– Magasinet Astronomy Ireland