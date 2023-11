Den uforutsette virkningen av havbunnsgruvedrift på maneter: en oppsiktsvekkende oppdagelse

Havbunnsgruvedrift, en fremvoksende industri som tar sikte på å utvinne verdifulle mineraler fra metalliske "knuter" på havbunnen, har vakt bekymring blant havforskere om den potensielle skaden på dyphavslivet. Et nylig eksperiment utført for å vurdere effekten av gruveaktivitet på marine organismer har avslørt uventede effekter på vanlige maneter, og kaster lys over de vidtrekkende konsekvensene av havbunnsgruvedrift.

Studien, publisert i tidsskriftet Nature Communications, fokuserte på hjelmmaneter og brukte spesialiserte tanker på et forskningsfartøy for å simulere forholdene generert av gruvedrift. Forskere oppdaget at disse gelatinøse skapningene viste en bemerkelsesverdig følsomhet for sedimentfjær, som etterligner forstyrrelsene forårsaket av gruvedrift på havbunnen. Manetene viste en økt respons på tilstedeværelsen av sediment, med implikasjoner for deres overlevelse og velvære.

Mens gruveselskaper hevder at havbunnsgruvedrift tilbyr en mer miljøvennlig tilnærming til mineralutvinning enn landbasert gruvedrift, vedvarer det bekymring blant havforskere angående dens potensielle innvirkning på understuderte økosystemer. Dyphavet forblir stort sett uutforsket, og konsekvensene av havbunnsgruvedrift på livet i havet, spesielt de som bor i vannsøylen, er ennå ikke fullt ut forstått.

Lederforsker Dr. Helena Hauss fra det norske forskningsinstituttet Norce understreket betydningen av den eksperimentelle studien, og uttalte at en globalt distribuert organisme ble valgt for å gjenskape virkelige forhold og vurdere effektene på livet i havet på en omfattende måte.

Under undersøkelsen måtte forskerne jobbe under unike omstendigheter på grunn av manetens følsomhet for lys. Derfor ble forsøkene utført om natten i et mørkt laboratorium ombord på forskningsskipet. Forskerne laget roterende tanker som reproduserte forstyrrelsen og sirkulasjonen av sediment i vannet forårsaket av undervannsfarkoster brukt i mineralutvinning.

Eksperimentet, en del av det europeiske iAtlantic-prosjektet, avslørte spennende resultater. Når manetene ble utsatt for sediment og ble belagt, produserte de en overdreven mengde slim som en beskyttende respons. Denne energikrevende defensive mekanismen ledet ressursene bort fra fôring og bevegelse, og påvirket deres generelle kondisjon. Videre analyse av prøvene tatt fra manetene indikerte tegn på akutt stress, inkludert aktivering av gener knyttet til sårheling.

Disse funnene understreker sårbarheten til hjelmmaneter og andre skapninger i vannsøylen. Deres delikate, gelatinøse kropper er tilpasset sikkerheten til midtvannsregionen, der gjennomsiktighet og bioluminescens spiller viktige roller i kommunikasjonen. De endrede forholdene som følge av dyphavsgruvedrift vil sannsynligvis forstyrre økosystemene som disse organismene har utviklet seg i.

Det er klart at ytterligere forskning og nøye vurdering av potensielle påvirkninger er avgjørende før man engasjerer seg i storskala havbunnsgruvedrift. Forskere, beslutningstakere og industriens interessenter må samarbeide for å få en helhetlig forståelse av de langsiktige konsekvensene for å sikre beskyttelsen av våre delikate marine økosystemer.

