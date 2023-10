By

Det økende antallet romfartøyer og satellittoppskytinger har introdusert betydelige mengder metaller i stratosfæren, noe som kan ha konsekvenser for klimaet, ozonlaget og jordens beboelighet. Forskning utført av forskere ved Purdue University har oppdaget enestående nivåer av legeringsaerosoler i atmosfæren gjennom flybaserte målinger.

Dette menneskeskapte materialet finnes i stratosfæren, et uberørt område av atmosfæren. Tilstedeværelsen av disse metallene i stratosfæren endrer atmosfærisk kjemi og kan ha implikasjoner for ozonlaget og den generelle atmosfæriske stabiliteten. Med den forventede økningen på opptil 50,000 2030 flere satellitter innen XNUMX, er den nøyaktige innvirkningen på atmosfæren fortsatt usikker.

Forskerteamet samplet atmosfæren ved å bruke verktøy festet til nesekjeglen til forskningsfly, og samlet inn data over 11 miles over jordens overflate. De oppdaget betydelige mengder metaller i aerosoler, som sannsynligvis er avledet fra romfartøyer og satellittoppskytinger og reentries. Elementer som litium, aluminium, kobber og bly ble funnet i store mengder, som oversteg de som finnes i naturlig kosmisk støv. Videre inneholdt en betydelig del av svovelsyrepartikler, som spiller en rolle i å beskytte og bufre ozonlaget, romfartøysmetaller.

Det er anslått at så mange som 50,000 2030 ekstra satellitter kan bli skutt opp innen XNUMX, noe som potensielt kan føre til at halvparten av stratosfæriske svovelsyrepartiklene inneholder metaller fra gjeninntrengning. De langsiktige effektene av disse endringene på atmosfæren og ozonlaget gjenstår å forstå.

Å studere stratosfæren er utfordrende på grunn av dens avsidesliggende beliggenhet, men forskningsinnsats fra Purdue University og NASAs Airborne Science Program har gitt verdifull innsikt. Fly utstyrt med prøvetakingsinstrumenter brukes for å sikre innsamling av uforstyrrede luftprøver.

Stratosfæren er en avgjørende del av jordens atmosfære, og huser ozonlaget som beskytter livet på planeten vår mot skadelig ultrafiolett stråling. Stabiliteten til stratosfæren har blitt forstyrret de siste tiårene på grunn av faktorer som klorfluorkarboner. Mens det har blitt gjort anstrengelser for å reparere og fylle på ozonlaget, byr virkningen av romfartøysoppskytinger på nye utfordringer.

Det økende antallet romfartøyoppskytinger og deres varige arv i form av metaller i stratosfæren understreker behovet for ytterligere forskning og analyser av potensielle konsekvenser for vår planets klima og beboelighet. Å forstå disse påvirkningene vil være avgjørende når vi fortsetter å utforske verdensrommet og bruke satellittteknologi til ulike formål.

- Legering: En blanding av to metalliske elementer som vanligvis brukes for å gi større styrke eller høyere motstand mot korrosjon.

- Syre: Ethvert stoff som, når det er oppløst i vann, gir en pH mindre enn 7.0 eller donerer et hydrogenion.

- GRYTE: National Aeronautics and Space Administration.

