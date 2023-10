Sky High Pollution: Spor av romsøppel funnet i jordens stratosfære

Forskere som analyserer data samlet inn fra et forskningsfly i stratosfæren, har gjort en overraskende oppdagelse – bittesmå metallbiter og eksotiske elementer fra kasserte romfartøyer. Forskningen, utført av National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), sammen med Purdue University og University of Leeds, fant aluminium og andre metaller innebygd i omtrent 10 % av partiklene i stratosfæren. Blant de mest uventede grunnstoffene var niob og hafnium, som er sjeldne grunnstoffer som ikke vanligvis finnes i denne regionen av atmosfæren. Mysteriet om deres opprinnelse ble løst da elementene ble sporet tilbake til satellitter og rakettforsterkere, som bruker dem i varmebestandige, høyytelseslegeringer.

Forskningen brukte et spesialisert instrument kalt PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) installert på et forskningsfly for å samle og kjemisk analysere individuelle luftpartikler. Studien, publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, hadde som mål å studere aerosolpartikler i stratosfæren. Stratosfæren, det andre laget av jordens atmosfære, er hjemmet til ozonlaget, som beskytter planeten mot skadelig ultrafiolett lys.

Mens mengden av forurensning fra romsøppel kan virke liten, med over 5,000 satellitter som er skutt opp i løpet av de siste fem årene og forventning om at de fleste av dem til slutt skal komme inn i atmosfæren igjen, er det behov for å forstå hvordan dette vil påvirke stratosfæriske aerosoler. OrbitingNow, en organisasjon som sporer objekter i verdensrommet, overvåker for tiden rundt 8,000 objekter i lav jordbane som til slutt vil brenne opp i atmosfæren.

Denne forskningen fremhever den usynlige virkningen av romutforskning på jordens miljø og viktigheten av ansvarlig deponering av romavfall. Å forstå hvordan romsøppel påvirker atmosfæren vår er avgjørende for både beskyttelse av planeten vår og bærekraftig utvikling av romteknologi.

kilder:

– The Weather Channel og NOAA [ingen URL]

– Proceedings of the National Academy of Sciences [ingen URL]