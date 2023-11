Astronomer observerer enestående kosmisk eksplosjon med forbløffende lysstyrke

Et team av astronomer har nylig vært vitne til en ekstraordinær kosmisk hendelse som har forvirret forskere over hele verden. Dette sjeldne fenomenet, kjent som en lysende rask blå optisk transient (LFBOT), har blitt observert for første gang og har gjort at forskere leter etter svar.

LFBOT, kalt "Tasmanian Devil," fant sted i en nabogalakse omtrent 1 milliard lysår unna planeten vår. I motsetning til supernovaer som gradvis blekner over uker eller måneder, når LFBOT-er raskt sin høyeste lysstyrke og synker deretter raskt i løpet av dager.

Den tasmanske djevelens enorme lysstyrke har forvirret forskere, og sender ut energi tilsvarende 100 milliarder soler. Astrofysiker Jeff Cooke fra Swinburne University of Technology og ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) i Australia uttrykte: "En hendelse som dette har aldri vært vitne til før."

Siden 2018 har bare en håndfull LFBOT-er blitt observert, alle forekommer i galakser der stjerner aktivt dannes. Det astronomiske samfunnet er usikre på den underliggende mekanismen som driver disse sjeldne hendelsene.

Hovedstudieforfatter Anna YQ Ho, assisterende professor i astronomi ved Cornell University, forklarte: "LFBOTs er allerede en slags merkelig, eksotisk hendelse, så dette var enda rarere." Kilden til den enorme mengden energi som slippes ut er fortsatt ukjent.

Oppdagelsen av den tasmanske djevelen LFBOT og dens gjentatte fakling har reist enda flere spørsmål for forskere. Studiens funn ble nylig publisert i tidsskriftet Nature. Forskere brukte et imponerende utvalg av 15 teleskoper over hele verden for å avdekke faklingen.

FAQ

Hva er en LFBOT?

En LFBOT, eller lysende rask blå optisk transient, er en type kosmisk eksplosjon som skinner sterkt i blått lys, når sin høyeste lysstyrke og blekner i løpet av dager.

Hvordan er en LFBOT forskjellig fra en supernova?

I motsetning til supernovaer, som det kan ta uker eller måneder å dempe, når LFBOT-er raskt sin høyeste lysstyrke og avtar deretter i lysstyrke i løpet av kort tid.

Hva er unikt med Tasmanian Devil LFBOT?

Tasmanian Devil LFBOT er det første observerte tilfellet av en LFBOT som gjentatte ganger blusser. Den avgir en forbløffende mengde energi, tilsvarende 100 milliarder soler.

Hva er kilden til den tasmanske djevelen LFBOTs energi?

Forskere er foreløpig uvitende om den underliggende mekanismen som er ansvarlig for den massive frigjøringen av energi utstilt av Tasmanian Devil LFBOT.