Solsystemets tette asteroider kan være laget av supertunge elementer, antyder studie

En fersk studie antyder at noen asteroider i vårt solsystem kan være sammensatt av naturlig forekommende "supertunge elementer" som er utenfor elementene som er oppført i det periodiske systemet. Disse asteroidene, kjent som kompakte ultra tette objekter (CUDO), er tettere enn noe naturlig forekommende element på jorden.

En av disse CUDO-ene er 33 Polyhymnia, som ligger i hovedasteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Tettheten til denne asteroiden har forundret forskere i årevis, siden dens lille størrelse ikke står for den enorme tettheten. Tidligere forskning foreslo at mørk materiepartikler kunne forklare tettheten, men den nye studien antyder at ukjente klasser av kjemiske elementer utenfor det periodiske systemet kan være ansvarlige.

Forskere har diskutert om grunnstoffer tyngre enn oganesson, det tyngste grunnstoffet på det periodiske systemet, kan forekomme naturlig og være stabile. Disse supertunge elementene er svært radioaktive og forfaller i løpet av millisekunder. Tidligere studier har imidlertid antydet eksistensen av en "stabilitetsøy" i det periodiske systemet, der supertunge grunnstoffer med atomnummer nær 164 kunne eksistere i korte perioder uten å gjennomgå raskt forfall.

Ved å bruke en teoretisk modell kalt Thomas-Fermi-modellen, beregnet forskerne atomstrukturen og tettheten til hypotetiske supertunge elementer. De fant at grunnstoffer med atomnummer nær 164 ville ha en tetthet som ligner på 33 Polyhymnia. Dette antyder at supertunge elementer, hvis de eksisterer, kan forklare tettheten til CUDO.

Ytterligere forskning er nødvendig for å bestemme den nøyaktige sammensetningen av disse asteroidene og naturen til supertunge elementer. Hvis det bekreftes, vil eksistensen av supertunge elementer i vårt solsystem reise nye spørsmål om deres dannelse og hvorfor de ikke har blitt oppdaget utenfor asteroider.

kilder:

Studie: The European Physical Journal Plus

Definisjon: Superheavy Elements - ekstremt tunge kjemiske elementer med atomnummer større enn 104.

Definisjon: Mørk materie - en hypotetisk form for materie som antas å utgjøre en betydelig del av den totale massen i universet, men som ikke samhandler med lys eller annen elektromagnetisk stråling.

Definisjon: Compact Ultra Dense Objects (CUDOs) – et begrep som brukes for å beskrive asteroider som er tettere enn noe naturlig forekommende element på jorden.

Kilde: Live Science