Parasitter manipulerer verter ved å bruke stjålne gener, undersøkelsesfunn

Forskere ved RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research har avdekket en fascinerende metode som parasitter bruker for å manipulere vertene sine: stjålne gener ervervet gjennom horisontal genoverføring. Studien, publisert i Current Biology, avslører at parasitter har evnen til å manipulere vertsadferd for sin egen overlevelse og reproduksjon.

Et eksempel på denne manipulasjonen er sett i hestehårsormer. Disse ormene er født i vann og er avhengige av vannlevende insekter for å transportere dem til tørt land. Når de når sine landverter, som sirisser eller mantiser, manipulerer ormene oppførselen deres for å sikre at de til slutt blir returnert til vannet, hvor de kan fortsette livssyklusen. Mens tidligere studier har antydet bruk av molekylær mimikk av parasitter, har den eksakte mekanismen bak dette fenomenet forblitt unnvikende.

For å kaste lys over dette emnet undersøkte forskerne genuttrykket i en Chordodes hestehårsorm mens den manipulerte mantisverten. De oppdaget at ormen uttrykte over 3,000 gener mer intenst under manipulering, noe som indikerer produksjonen av proteiner som påvirker vertens nervesystem. Derimot forble genuttrykket i mantishjernene uendret sammenlignet med uinfiserte mantiser.

Forskerne vendte deretter oppmerksomheten mot opprinnelsen til genene som var involvert i å manipulere verten. De fant ut at mange av hestehårsormgenene var bemerkelsesverdig like de som ble funnet i mantiser. Dette tyder på at genene ble ervervet gjennom horisontal genoverføring, en prosess der gener overføres mellom organismer uten reproduksjon. Horisontal genoverføring kan ha betydelige evolusjonære konsekvenser, noe som gjør at organismer raskt kan tilegne seg nye gener eller funksjoner.

Ytterligere analyse støttet ideen om at den molekylære mimikken observert i hestehårsormene er et resultat av horisontal genoverføring fra mantiser. Forskerne fant at nøkkelgener involvert i vertsmanipulasjon matchet de i mantiser, men var fraværende eller forskjellige hos hestehårsormer som ikke bruker mantisverter. Disse mimikkgenene, spesielt de assosiert med nevromodulasjon, lysattraksjon og døgnrytme, ser ut til å spille en viktig rolle i vertsmanipulasjon.

Horisontal genoverføring har blitt mye observert i bakterier som en mekanisme for utvikling av antibiotikaresistens. Oppdagelsen av denne prosessen blant flercellede organismer gir verdifull innsikt i evolusjon. Forskere håper å bruke hårormen som en modell for å undersøke horisontal genoverføring ytterligere og forbedre vår forståelse av evolusjonær tilpasning.

