Astrofysikere har foreslått en ny metode for å adressere inkonsekvensene i måling av universets ekspansjonshastighet, ofte kjent som "Hubblesenningen." Det astrofysiske samfunnet har slitt med en "krise i kosmologien" ettersom det har vært inkonsekvens i å måle ekspansjonshastigheten, også kjent som Hubble-konstanten. Dette avviket oppstår fra Cosmic Distance Ladder, der astronomer bruker forskjellige metoder for å måle relative avstander over lengre skalaer.

I en fersk studie foreslo et internasjonalt team av astrofysikere en ny tilnærming til å måle kosmisk ekspansjon ved å observere kolliderende nøytronstjerner, også kjent som kilonovae. Forskerne hevdet at ved å studere disse hendelsene kunne de oppnå konsistente målinger av Hubble-konstanten og løse Hubble-spenningen.

Galakser i universet beveger seg bort fra hverandre i en stadig økende hastighet på grunn av utvidelsen av selve rommet. Edwin Hubbles observasjoner på begynnelsen av 20-tallet viste at jo lenger en galakse er, jo raskere trekker den seg tilbake. Dette førte til at forskere forsøkte å måle Hubble-konstanten, som representerer ekspansjonshastigheten til universet.

Forskerteamet foreslo at å studere kolliderende nøytronstjerner, som resulterer i kilonovaeksplosjoner, kan gi verdifull innsikt i måling av avstander i kosmos. Ved å analysere disse eksplosjonene oppdaget de bemerkelsesverdig symmetri, som kan brukes som en ny metode for avstandsmåling.

Dette forslaget bygger på tidligere forskning som demonstrerte den sfæriske symmetrien til kilonova-eksplosjoner og deres korrelasjon med grunnleggende fysikk. Teamets funn har potensielle implikasjoner for nøyaktig måling av universets alder.

Avslutningsvis, ved å observere kolliderende nøytronstjerner, håper astrofysikere å adressere det pågående avviket i måling av universets ekspansjonshastighet og forene Hubble-spenningen. Denne nye metoden for avstandsmåling kan føre til mer nøyaktige estimeringer av Hubble-konstanten og låse opp ny innsikt i kosmos natur.

