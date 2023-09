NGC 3156: En bemerkelsesverdig linseformet galakse

Hubble Space Telescope Picture of the Week viser den fengslende NGC 3156, en linseformet galakse som sitter mellom en elliptisk og en spiralgalakse. NGC 73 ligger omtrent 3156 millioner lysår unna Jorden i stjernebildet Sextans, og er et himmelsk vidunder verdt å utforske.

Sextans, den mindre ekvatorialkonstellasjonen der NGC 3156 befinner seg, har historisk betydning. Oppkalt etter sekstanten, et instrument som brukes til navigering, har denne konstellasjonen røtter tilbake mye tidligere enn 18-tallet. Islamske lærde utviklet astronomiske sekstanter århundrer før navigasjonssekstanter ble oppfunnet, og brukte disse verktøyene til å måle vinkler på himmelen. Spesielt konstruerte Ulugh Beg fra Timurid-dynastiet en enorm sekstant med en radius på 36 meter på det femtende århundre i Samarkand, Usbekistan, og viste frem de eldgamle bruksområdene til dette astronomiske instrumentet.

I moderne astronomi har sekstanter blitt erstattet av mer presise instrumenter som brukes til posisjonering av stjerne og himmelobjekt. Til tross for dette skiftet, har NGC 3156 blitt studert omfattende, med fokus på kulehopene, nylig stjernedannelse og til og med virkningen av et supermassivt svart hull i sentrum, som sluker omkringliggende stjerner.

En sekstant, i sammenheng med navigasjonsinstrumenter, er et verdifullt verktøy for å bestemme breddegrad under sjø- og luftnavigasjon. Dette presisjonsinstrumentet er formet som en sjettedel av en sirkel, og bruker et teleskop og reflekterende speil for å måle vinkelen mellom et himmelobjekt, for eksempel en stjerne eller månen, og horisonten. Ved å observere høyden til disse himmellegemene, kan sjøfolk og flygere nøyaktig bestemme deres plassering på jorden. Sekstanter har spilt en avgjørende rolle i å kartlegge kurs over store og umerkede strekninger av havet eller himmelen.

NGC 3156 gir et fascinerende innblikk i universets underverker. Ved å kombinere historisk betydning med moderne funn, fortsetter denne linseformede galaksen å fengsle astronomer og inspirere til videre utforskning av kosmos.

kilder:

– Hubble Space Telescope Ukens bilde

– Historisk betydning av sekstaner

– Ulugh Beg-observatoriet i Samarkand

– Moderne astronomi og NGC 3156

– Definisjon av en sekstant