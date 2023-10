Viktigheten av fysisk form når du blir eldre

I dagens hektiske verden er det lett å neglisjere vår fysiske helse. Men etter hvert som vi blir eldre, blir det stadig viktigere å prioritere fysisk form. Regelmessig trening og motstandstrening kan bidra til å bekjempe aldersrelatert muskeltap og forbedre den generelle livskvaliteten.

Sarkopeni, aldersrelatert tap av muskelfunksjon og masse, påvirker en betydelig del av den eldre befolkningen over hele verden. Denne tilstanden er assosiert med økt risiko for å falle, kardiovaskulær sykdom, metabolsk sykdom og andre helseproblemer.

Studier har vist at å inkludere motstandstrening i et treningsprogram kan bidra til å redusere hastigheten på muskelnedgang og til og med forhindre noe tap av muskelfunksjon. Å bygge muskelstyrke er avgjørende for å bekjempe sarkopeni. Nyere bevis tyder på at lav muskelstyrke er en nøkkelfaktor som bidrar til tilstanden.

Motstandstrening trenger ikke å være intens eller ekstrem. Det kan ganske enkelt innebære aktiviteter som å gå opp trapper eller bære dagligvarer. Ved å delta i regelmessig fysisk aktivitet kan du forbedre muskelstyrken, utholdenheten og den generelle fysiske formen.

Regelmessig trening kan også ha en positiv innvirkning på hverdagen. Det kan hjelpe deg med å utføre hverdagslige oppgaver uten å føle deg fysisk utmattet. I tillegg kan det å holde seg fysisk aktiv skape varige minner med dine kjære som du kanskje ikke har vært i stand til å oppleve ellers.

Det er aldri for sent å begynne å prioritere din fysiske helse. Å inkludere motstandstrening i rutinen din kan hjelpe deg med å opprettholde muskelstyrken og forbedre din generelle livskvalitet når du blir eldre.

kilder:

– Zachary Gillen, treningsfysiolog og sertifisert styrke- og kondisjonsspesialist

– Studie om aldersrelatert tap av muskelfunksjon og masse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339915

– Informasjon om sarkopeni: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5759630/