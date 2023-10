Motstandstrening for aldrende voksne: Forbedring av livskvalitet og forebygging av muskeltap

Etter hvert som vi blir eldre, blir det stadig viktigere å prioritere fysisk form og helse for å opprettholde vår evne til å utføre hverdagslige gjøremål uten å føle oss fysisk utmattet. Å holde seg fysisk aktive når vi blir eldre forbedrer ikke bare livskvaliteten vår, men lar oss også fortsette å skape spesielle minner med våre kjære. En effektiv metode for å opprettholde fysisk funksjon og forhindre aldersrelatert muskeltap er motstandstrening.

Motstandstrening, også kjent som styrketrening, innebærer å utføre øvelser som utfordrer musklene til å overvinne motstand. Det kan ha ulike former og kan tilpasses for å passe en persons behov når de blir eldre. Å inkludere motstandstrening i treningsrutinen vår kan bidra til å bekjempe den naturlige nedgangen i muskelfunksjon og masse som oppstår med alderen, kjent som sarkopeni. Sarkopeni er assosiert med økt risiko for å falle, hjerte- og karsykdommer, metabolske sykdommer og andre helseproblemer.

Nyere forskning tyder på at lav muskelstyrke er en betydelig medvirkende faktor til sarkopeni. Derfor er implementering av et skikkelig motstandstreningsprogram som fokuserer på å forbedre styrke avgjørende for å bekjempe eller reversere denne nedgangen. Regelmessig styrketrening med moderate til tunge vekter har vist seg å være effektiv for å forebygge sarkopeni og anses som trygt når det gjøres riktig. Det er imidlertid viktig å søke veiledning fra kvalifiserte fagfolk, som personlige trenere eller styrke- og kondisjonsspesialister, for å sikre riktig form og teknikk.

Ifølge National Strength and Conditioning Association bør eldre voksne trene styrke to til tre dager i uken. Treningsøkter bør inkludere øvelser som involverer flere ledd per større muskelgruppe, med seks til 12 repetisjoner per sett. Intensiteten bør settes mellom 50 % til 85 % av individets maksimum én repetisjon. Det anbefales å hvile i to til tre minutter mellom settene, noe som gir tilstrekkelig restitusjonstid. Det foreslås at eldre voksne utfører dette programmet to til tre dager i uken, med 24 til 48 timer mellom øktene.

Å implementere et motstandstreningsprogram skreddersydd til dine egne behov og mål kan forbedre styrken betydelig og fremme sunt vedlikehold av muskler og bein etter hvert som du blir eldre. Mens retningslinjene ovenfor gir et rammeverk, vil konsultasjon med en profesjonell tillate et mer personlig treningsprogram. Å prioritere motstandstrening styrker ikke bare muskler, men forbedrer også den generelle livskvaliteten og vitaliteten hos aldrende voksne.

Motstandstrening kan ha mange former. Jamie Grill/Tetra Images via Getty Images.

