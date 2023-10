Vitne til det spektakulære utbruddet av Steamboat Geyser i Yellowstone nasjonalpark

Utbruddet av Steamboat Geyser i Yellowstone nasjonalpark er et bemerkelsesverdig syn som mange besøkende håper å oppleve. Kathleen Rynkiewicz-Stuby hadde den utrolige muligheten til å være vitne til dette opptoget nylig da verdens høyeste aktive geysir brøt ut og skjøt varmt vann og damp opp til 400 fot opp i luften. Hun tok en video av hendelsen, som viste en fantastisk dampsøyle som ble kraftig drevet ut av geysiren, akkompagnert av en lyd som minner om en jetmotor.

Steamboat Geyser, som ligger i Norris Geyser Basin, er for tiden inne i sin mest aktive periode som noen gang er registrert. I motsetning til de forutsigbare utbruddene til Old Faithful, er Steamboats utbrudd svært uforutsigbare, noe som gjør det til et unnvikende fenomen å være vitne til. Det er imidlertid tegn som besøkende kan se etter for å øke sjansene for å se Steamboat i all sin prakt.

Mike Poland, en forskningsgeofysiker og vitenskapsmann med ansvar for Yellowstone Volcano Observatory, forklarte de forskjellige fasene av et typisk dampbåtutbrudd. Den innledende fasen, kjent som vannfasen, varer noen få minutter og involverer vann som skyter opp 300 til 400 fot høyt. Etter dette går geysiren inn i dampfasen, som kan vare opptil 24 timer med avtagende intensitet. Videoen tatt av Rynkiewicz-Stuby fanget dampfasen av utbruddet, noe som indikerer at den ble filmet kort tid etter at vannfasen var avsluttet.

Hver geysir i Yellowstone har sin egen unike personlighet og utbruddsplan. Mens Old Faithful bryter ut på en vanlig timeplan, er Steamboats utbrudd helt tilfeldige. Forskere spekulerer i at Steamboats uforutsigbarhet kan skyldes mangelen på isolasjon fra omgivelsene, i motsetning til geysirer som Old Faithful eller Lone Star Geyser. Til tross for omfattende forskning, forblir mekanismene bak geysirutbrudd, inkludert forskjellene mellom uberegnelige geysirer som Steamboat og forutsigbare som Old Faithful, et mysterium.

Når det gjelder Steamboats fremtidige utbrudd, er det umulig å forutsi med sikkerhet. Det kan skje når som helst eller ta flere år før neste utbrudd. Heldigvis opplever Steamboat for tiden en mer aktiv periode enn noen gang registrert før. I 2023 har geysiren allerede hatt utbrudd syv ganger, noe som markerer en økning i aktivitet sammenlignet med tidligere år. Årsakene bak disse høyaktivitetsperiodene er imidlertid fortsatt ukjente.

Mens forskere har utført studier for å avdekke årsakene til Steamboats hyppige utbrudd, har ingen definitive svar dukket opp. Endringer i geysirens rørleggersystem og eksterne faktorer som nedbør, jordskjelv og grunnvannsnivåer har blitt vurdert som potensielle forklaringer. Likevel er mye mer forskning nødvendig for å fullt ut forstå den komplekse dynamikken til geysirer.

Til tross for den nylige økningen i utbrudd, har Steamboats frekvens vært synkende de siste årene. Selv om det var 20 utbrudd i 2021 og 11 i 2022, er det forventet at det ved slutten av 2023 kan være bare 10 utbrudd. Årsakene bak toppen av utbruddene i 2019 og 2020 og den påfølgende nedgangen er fortsatt usikre.

For å øke sjansene for å være vitne til et dampbåtutbrudd, bør besøkende være på vakt for tegn på forestående aktivitet. Økte mindre eruptive hendelser, med vannutbrudd som strekker seg fra noen få fot til flere titalls fot, indikerer at et større utbrudd kan nærme seg. Imidlertid kan disse mindre utbruddene vedvare i dager eller til og med uker før et vedvarende, betydelig utbrudd oppstår. I tillegg, under store utbrudd, har Steamboat vært kjent for å drenere den nærliggende Cistern Spring.

Selv om det ikke er noen bestemt tidsplan for et Steamboat-utbrudd, kan det å være på rett sted til rett tid gi en bemerkelsesverdig og uforglemmelig opplevelse. Enten man er heldig nok til å være vitne til et storslått utbrudd eller må vente tålmodig på det neste, fortsetter den fryktinngytende kraften til Steamboat Geyser å fengsle besøkende til Yellowstone nasjonalpark.

