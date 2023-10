Elon Musk forutsier lansering av stjerneskip og Mars-landing innen fire år

Under et intervju på den internasjonale astronautiske kongressen delte Elon Musk sin visjon for interplanetarisk romfart og kom med dristige spådommer om fremtiden til SpaceXs Starship-rakett.

Musk uttrykte en viss frustrasjon med US Federal Aviation Administration (FAA) angående tidslinjen for å gjenopprette den første fasen av lanseringssystemet. Han nevnte at å få de nødvendige lisensene kan ta "kanskje mindre enn et år", og antydet potensielle forsinkelser forårsaket av regulatoriske prosesser.

Det første forsøket på å lansere hele Starship og Super-Heavy Booster-kombinasjonen i 2023 var mislykket, med alvorlig skade på utskytningsrampen. Det kommende andre forsøket venter for øyeblikket på myndighetsgodkjenning.

For å fange en booster med utskytningstårnets armer innen 2024, understreket Musk behovet for en imponerende utskytingskadens, som ville kreve FAA grønt lys. Men selv om fangsten ikke skjer innen 2024, vil det ikke hindre fremdriften til Starlink-programmet. Musk nevnte at utplasseringen av Starlink v3-satellitter forventes å begynne om omtrent et år.

I tillegg til disse spådommene nevnte Musk også det ambisiøse målet om å lande på Mars innen fire år. Dette vil kreve ikke bare vellykket funksjon av stjerneskipet, men også evnen til å lande trygt på Mars-overflaten. Musk tilskrev tidsrammen til planetarisk justering som en nøkkelfaktor.

Mens Musk ikke ga mange spesifikke detaljer om den nåværende fremgangen til Starship, nevnte han å trekke lærdom fra den sovjetiske N1-raketten, som har likheter i design. Den sovjetiske måneraketten opplevde fire oppskytningsfeil, noe som førte til kansellering av programmet.

Totalt sett fremhevet Elon Musks intervju hans forpliktelse til å flytte grenser i romutforskning. Med ambisiøse mål for Starship-lanseringen, Starlink-utplasseringen og en Mars-landing innen fire år, vil SpaceXs fremtidige bestrebelser garantert bli fulgt nøye med.

