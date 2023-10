Stjernekikkingstips for de kaldere månedene: ekspertinnsikt

By

Å se opp på nattehimmelen har fengslet mennesker gjennom historien. Stjerner og planeter har hatt forskjellige betydninger og bruksområder for kulturer rundt om i verden, fra veiledende navigasjon til inspirerende folklore. Når vi nærmer oss de kaldere månedene, gir Trinity Space Society innsikt i hva du bør se etter når du ser på stjernene.

Konstellasjoner fungerer som fremtredende trekk på nattehimmelen. I Irland kan den store bjørnen (Ursa Major) og den lille bjørnen (Ursa Minor) sees året rundt, sammen med stjernebilder som Cassiopeia. Andre bemerkelsesverdige konstellasjoner i løpet av oktober inkluderer Pegasus, Andromeda, Taurus og Orion. For de som ikke er kjent med å identifisere konstellasjoner, kan det være ekstremt nyttig å bruke en stjernekikking-app som "Constellarium".

I motsetning til hva mange tror, ​​trenger du ikke forseggjort utstyr for å observere stjernene. Alle stjernebildene kan sees med det blotte øye, selv i urbane områder som Dublin. Å finne et mørkere sted vil imidlertid forbedre synligheten. Etter hvert som vinteren skrider frem, blir luften klarere, noe som gjør stjernekikkingen lettere. Det er viktig å holde øye med værforholdene for å planlegge stjernekikkingsøktene deretter.

I tillegg til stjerner gir planeter også fascinerende himmelske skjermer. Jupiter, ofte en av de lyseste gjenstandene på nattehimmelen, er verdt å se etter. Det kan se like lyst ut som månen. Merkur og Venus kan også observeres tidlig om morgenen, rett før soloppgang.

Når det gjelder månehendelser, er det ventet en delvis, men veldig liten måneformørkelse 28. oktober. Formørkelsen vil inntreffe fra 7 til 11, med toppen klokken 9. Dessuten vil en meteorregn med utspring i nærheten av Betelgeuse på Orions skulder finne sted fra 2. oktober til 7. november, med toppen rundt 21.-22. oktober.

Når det gjelder ideelle stjernekikkingssteder nær Dublin, anbefales Phoenix Park og Malahide på det sterkeste. Å gå utenfor byen gir mørkere himmel, noe som forbedrer den generelle stjernekikkingsopplevelsen.

Overraskende nok er det mulig å se den internasjonale romstasjonen (ISS) passere forbi om natten. ISS er ganske lyssterk og passerer omtrent hvert 40. minutt. Nettsteder som spotthestation.nasa.gov kan gi spesifikke forbikjøringstider basert på din plassering.

Til slutt dukker det opp et vanlig spørsmål om stjernekikking lar oss være vitne til fortiden. Enkelt sagt, lys fra stjerner reiser med lysets hastighet, noe som betyr at det tar tid å nå oss. Slik sett er det å se på stjernene som å observere fortiden. I følge Einsteins relativitetsteori blir imidlertid begrepet fortid og nåtid mindre relevant ettersom ingenting kan reise raskere enn lys.

Så hvorfor ikke ta med en venn og dra til favorittstedet for stjernekikking? Nattehimmelen har en fortryllende måte å fascinere alle som ser på den. Oppdag universets underverker og fordyp deg i en tidløs opplevelse.

