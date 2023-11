Ny oppdagelse avslører sjøstjerner som mobile hoder uten faktiske kropper

By

Sjøstjerner, de stjerneformede pigghudene som tilhører klassen Asteroidea, har alltid hatt et mystikk rundt seg. Noen synes de er søte havets skapninger, mens andre er litt nervøse for utseendet deres. En nylig studie har imidlertid kastet lys over en oppsiktsvekkende åpenbaring: sjøstjerner er i hovedsak ett stort hode uten en skikkelig kroppsstruktur.

I motsetning til hva vi tidligere har visst om sjøstjerner, har denne nye studien utført av biologer ved Stanford University avslørt at hele kroppen deres bare er et mobilt hode. Laurent Formery, hovedforfatteren av studien, beskriver det som "rart" og antyder at utviklingen av disse fascinerende skapningene er enda mer kompleks enn tidligere antatt.

Studien, med tittelen "Molekylære bevis på anteroposterior mønster i voksne pigghuder," gir mer innsikt i sjøstjernens unike natur. Ved å bruke genetiske og molekylære verktøy, laget forskerne et 3D-atlas over genuttrykk for å kartlegge kroppsregionene til sjøstjerner.

Et av de mest spennende funnene er at de hodelignende områdene til en sjøstjerne ikke er konsentrert i ett område. I stedet er de spredt over hele kroppen, med noen i midten og andre i midten av hver lem. Denne unike ordningen har forbløffet forskere i århundrer, med spørsmålet om hvordan sjøstjerner går fra en bilateral kroppsplan til en femkantet kropp, forblir ubesvart.

Selv om sjøstjerner ikke er alene i pigghudfamilien – som inkluderer kråkeboller, sanddollar og sjøagurker – fortsetter deres særegne egenskaper å fengsle forskere. Studien gir verdifull innsikt i hvordan disse uvanlige skapningene har utviklet seg og utfordrer langvarige antakelser om kroppsplaner hos dyr.

Etter hvert som vår forståelse av sjøstjerner blir dypere, avdekkes flere mysterier. Den komplekse karakteren av deres utvikling og den spennende konfigurasjonen av deres "hode"-regioner fremhever bare omfanget av underverkene som ligger under overflaten av våre hav.

FAQ:

Spørsmål: Betraktes sjøstjerner for å være skumle eller søte?

Noen mennesker synes sjøstjerner er søte, mens andre anser dem for å være skumle skapninger i havet.

Spørsmål: Har sjøstjerner hjerner eller blod?

Sjøstjerner har ikke hjerne eller blod.

Spørsmål: Kan sjøstjerner regenerere armene sine?

Ja, sjøstjerner har den unike evnen til å vokse ut armene igjen hvis de blir skadet eller kuttet.

Spørsmål: Har sjøstjerner øyne?

Ja, sjøstjerner har øyne som lar dem føle lys og mørke, men synet er begrenset.

Spørsmål: Hva er tittelen på den opprinnelige studien?

Den originale studien har tittelen "Molekylære bevis på anteroposterior mønster i voksne pigghuder."

Spørsmål: Finnes det andre skapninger som ligner sjøstjerner?

Ja, andre medlemmer av pigghudfamilien inkluderer kråkeboller, sanddollar og sjøagurker.