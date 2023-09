Å bringe kosmos vidunder til Kenyas barn

Den kenyanske astronomen Susan Murabana er på et oppdrag for å vise barn i landlige samfunn at vitenskap er for alle. Sammen med mannen sin, fotografen Daniel Chu Owen, reiser Murabana til disse samfunnene med et teleskop og et oppblåsbart planetarium, og lærer opptil 300 barn om stjernene og planetene. Dette initiativet er finansiert gjennom reiseinntekter som støtter Traveling Telescope, et sosialt foretak grunnlagt av Murabana for å utdanne og inspirere unge mennesker om astronomi og vitenskap.

Mangelen på tilgang til teleskoper og planetarier er en utfordring mange barn i Kenya står overfor. Murabana håper at disse opplevelsene vil utvide deres horisont og utvide deres verdensbilde. Ved å introdusere barn til kosmos underverker, har hun som mål å inspirere og tenne deres nysgjerrighet på verden og mulighetene som ligger utenfor Kenya.

Kilde: The Guardian

Håndtere mødredødeligheten gjennom fødselsstøtte

Huston-Tillotson University, et historisk svart universitet i Austin, Texas, har lansert programmet Boldly BLUE for å takle den høye mødredødeligheten i staten, spesielt blant svarte kvinner. Initiativet tar sikte på å trene doulaer, jordmødre og ammingskonsulenter til å gi viktig støtte under fødselsprosessen.

Ved å øke mangfoldet og tilgjengeligheten til fødselseksperter i sentrale Texas, håper universitetet å forbedre tilgangen til kulturelt tilpasset og kontinuerlig omsorg for fødende individer. Programmet vil i første omgang fokusere på trening av doulaer, med planer om å utvide til ammingskonsulenter og jordmødre i løpet av året etter. Å tilby disse tjenestene uten kostnad vil bidra til at flere individer kan få tilgang til støtten de trenger under graviditet og fødsel.

Kilde: KUT

Forvandle døde batterier til bærekraftige ressurser

Resirkulering av døde batterier kan være nøkkelen til bærekraftig batteriproduksjon for ren energiomstilling. Regelverk i Europa presser på for økt resirkulering av batterier, noe som kan redusere miljøpåvirkningen av batteriproduksjon ved å minimere behovet for omfattende gruvedrift og minimere avfall.

Tidligere har gjenvinning av litiumionbatterier vært begrenset og utfordrende. Imidlertid pålegger de nye forskriftene i Europa innsamling og resirkulering av litium-ion-batterier fra elektriske kjøretøy, e-sykler og energilagringssystemer. Reglene inkluderer også strenge metallutvinningsmål. Disse forskriftene blir sett på som et skritt mot å skape en lukket krets av kritiske materialer.

Ved å resirkulere metaller som litium, kobolt og nikkel fra døde batterier, kan produksjonen av nye batterier bli mer bærekraftig og miljøvennlig.

Kilde: Grist