Astronomioppdatering: Delvis solformørkelse i oktober

Oktober byr på spennende begivenheter for stjernekikkere i alle aldre. Sammen med planetspotting og to meteorregn, er høydepunktet denne måneden den delvise solformørkelsen. I motsetning til en total formørkelse, hvor månen blokkerer solen fullstendig, oppstår en delvis solformørkelse når månen bare skjuler en del av solen.

Den 14. oktober kl. 1 vil innbyggerne i Guelph få muligheten til å være vitne til dette himmelfenomenet. Månen vil begynne å bevege seg foran solen rundt kl. 30, og gradvis blokkere opptil 1 % av solen på topp rundt kl. 2. Ved 30-tiden vil sollyset være fullstendig gjenopprettet. Denne delvise formørkelsen er en sjelden forekomst og fungerer som en forløper til en nesten total solformørkelse neste år den 8. april, som vil skilte med 99.4 % dekning i Guelph.

Det er viktig å merke seg at det kan være farlig å observere en formørkelse uten riktig sikkerhetsutstyr. For å sikre sikker visning er det avgjørende å bruke passende verneutstyr. Du kan finne mer informasjon om hvordan du trygt kan se en solformørkelse ved å besøke pålitelige kilder som NASA.

Mens Guelph ikke vil ha muligheten til å være vitne til den fulle "ring av ild"-effekten av den ringformede formørkelsen, som vil være synlig i andre deler av Nord- og Sør-Amerika, er den delvise solformørkelsen fortsatt en fengslende astronomisk begivenhet verdt å oppleve. Så sett av i kalenderen, samle venner og familie, og forbered deg på å se opp mot himmelen 14. oktober.

Stjernekikking lar oss ikke bare sette pris på verdens underverker, planeter og stjerner, men det gir også en mulighet til å knytte bånd med andre nysgjerrige sinn. Ikke glem å se oktober Star Gazing Guide-videoen på Guelph Physics YouTube-kanal for mer innsikt i denne månedens astronomiske hendelser.

kilder:

– Institutt for fysikk ved University of Guelph

– NASA (for informasjon om sikker visning av solformørkelser)