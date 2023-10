Einsteins relativitetsteori: Nok en gang bevist riktig da M87s supermassive svarte hull er bekreftet å snurre

Forskere har ytterligere validert Einsteins relativitetsteori med den nylige oppdagelsen av at M87s supermassive sorte hull faktisk spinner, akkurat som forutsagt. Det sorte hullet i hjertet av M87-galaksen er en astronomisk gigant som veier 6.5 millioner ganger solens masse. Den fungerer som gravitasjonsankeret for hele galaksen.

Et av nøkkelfenomenene forutsagt av generell relativitet er frame-draging, der et spinnende sort hull utøver intenst gravitasjonstrykk på det omkringliggende rommet. Denne effekten antas å være ansvarlig for dannelsen av relativistiske jetfly, kraftige strømmer av energisert plasma som kan reise store avstander med nesten lysets hastighet.

For å teste Einsteins spådom, fokuserte et team av forskere ledet av Cui Yuzhu fra det kinesiske vitenskapsakademiet på å studere de relativistiske jetflyene som kommer fra M87. Ved å observere og analysere radiodata fra teleskoper over hele kloden, inkludert VLBA, EAVN og Kinas Tianma-radioteleskop, oppdaget teamet at jetflyet ikke var på linje med det sorte hullets spinnakse og viste en slingrende bevegelse kjent som presesjon.

Denne presesjonen, som skjer i en 11-års syklus, gir bevis på det sorte hullets spinn og støtter spådommene om generell relativitetsteori igjen. Den nøyaktige spinnhastigheten og effekten av frame-draging på den omkringliggende akkresjonsskiven forblir imidlertid uklar og krever ytterligere undersøkelser.

Cui Yuzhu uttrykte begeistring over dette betydelige funnet og understreket viktigheten av å samle høyoppløselige data over en lengre periode for å oppnå en slik prestasjon. Med denne bekreftelsen av M87s spinnende sorte hull, vil forskerne fortsette sin søken etter å forstå vanskelighetene med svart hulls dynamikk og søke etter lignende fenomener i andre galakser.

Avslutningsvis fortsetter Einsteins relativitetsteori, mer enn et århundre etter oppstarten, å tåle strenge tester og går seirende ut igjen. Det tjener som et vitnesbyrd om glansen og den varige relevansen til Einsteins banebrytende arbeid.

Kilde: Yuzhu Cui et al.