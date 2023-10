Sædceller: Tross fysikk og låser opp nye muligheter

Sædceller, disse mikroskopiske kraftsentrene for forplantning, har lenge forvirret forskere med deres evne til å trosse fysikkens lover. I følge Newtons tredje bevegelseslov skulle deres metode for å svømme mot et egg være umulig. Denne berømte loven sier at for hver handling er det en lik og motsatt reaksjon. Når det gjelder sædceller, vil dette bety at de skal vende tilbake fra væsken de reiser gjennom, og stoppe bevegelsen deres.

En ny studie utført av Kenta Ishimoto, en matematisk vitenskapsmann fra Kyoto University i Japan, har imidlertid kastet lys over dette fascinerende fenomenet. Publisert i PRX Life 11. oktober, fordyper studien inn i riket av ikke-gjensidige interaksjoner for å forstå hvordan sædceller er i stand til å motstå kreftene som jobber mot dem.

Funnene viser at sædceller har en unik evne til å omgå reglene for likevekt. Ved å bruke "halepisken", skaper en sædcelle sin egen energi, slik at den kan generere fremdrift og trosse Newtons bevegelseslov. Dette gjennombruddet antyder at det finnes alternative rammer for å forstå oppførselen til levende materialer i viskøse væsker.

Utover å avdekke mysteriene til sædceller, har disse funnene et enormt potensial for robotikkfeltet. Forskere ser for seg å lage små roboter som kan etterligne svømmeevnen til sædceller. Disse robotene vil bestå av sammenkoblede stenger og hengsler, slik at de kan navigere gjennom forskjellige fly ved å justere vinklene. Slike "superspermroboter" kan revolusjonere områder som medisin og miljøovervåking, og tilby nye muligheter for utforskning og intervensjon.

Denne studien utdyper ikke bare vår forståelse av kollektiv atferd i levende systemer, men fremhever også det grenseløse potensialet til biomimicry. Ved å studere naturens geniale løsninger kan vi låse opp bemerkelsesverdige fremskritt innen vitenskap og teknologi.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er Newtons tredje bevegelseslov?

A: Newtons tredje lov sier at for hver handling er det en lik og motsatt reaksjon. Dette grunnleggende prinsippet er mye brukt for å forklare bevegelsen til objekter i den fysiske verden.

Spørsmål: Hvordan trosser sædceller fysikk?

A: Sædceller trosser fysikken ved å drive seg gjennom væske til tross for kreftene som skulle stoppe bevegelsen deres i henhold til Newtons tredje bevegelseslov.

Spørsmål: Hvordan kan studiet av sædceller være til nytte for robotikk?

A: Studiet av sædceller kan inspirere til utviklingen av bittesmå robotsystemer som etterligner svømmeevnene deres. Disse robotene kan brukes på ulike felt, inkludert medisin og miljøovervåking.

Spørsmål: Hva er biomimicry?

A: Biomimicry er praksisen med å emulere naturens design og strategier for å løse menneskelige utfordringer. Det innebærer å hente inspirasjon fra biologiske systemer for å skape innovative løsninger.

kilder:

– Kyoto University: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html