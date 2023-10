Forskere ved University of Sydney utvikler superoppløsnings-bildemetode uten superlinse

Forskere ved University of Sydney har gjort et gjennombrudd innen superoppløsningsbilder, og oppnådd det uten behov for en superlinse. Denne banebrytende metoden, publisert i tidsskriftet Nature Communications, har potensial for fremskritt på ulike felt, inkludert medisinsk bildebehandling og kunstautentisering.

Tradisjonelle optiske metoder har fysiske begrensninger når det gjelder å undersøke objekter nøye. Denne grensen, kjent som diffraksjonsgrensen, bestemmes av lysets bølgenatur. Det betyr at et fokusert bilde ikke kan være mindre enn halvparten av bølgelengden til lyset som brukes til å observere objektet.

Tidligere forsøk på å bryte denne grensen ved bruk av superlinser har blitt hindret av ekstreme synstap og opasitet til linsene. Imidlertid fant forskerne ved University of Sydney en ny vei for å oppnå superlinsing med minimale tap, og bryte gjennom diffraksjonsgrensen med nesten fire ganger. Nøkkelen til suksessen deres var å fjerne superlinsen helt.

Den nye teknikken innebærer å plassere lyssonden langt unna objektet og samle inn både høy- og lavoppløselig informasjon. Ved å måle lenger unna, forstyrrer ikke sonden dataene med høy oppløsning. Denne metoden produserer et sannferdig bilde av objektet gjennom selektiv forsterkning av flyktige eller forsvinnende lysbølger.

Dette gjennombruddet har implikasjoner for ulike felt. Innen mikroskopi kan det forbedre superoppløsningsmikroskopi, noe som fører til fremskritt innen kreftdiagnostikk, medisinsk bildebehandling, arkeologi og rettsmedisin. Den kan også brukes til å bestemme fuktighetsinnholdet i blader med høyere oppløsning og i avanserte mikrofabrikasjonsteknikker. I tillegg kan denne teknikken brukes for å avsløre skjulte lag i kunstverk, som potensielt kan hjelpe til med å avdekke kunstforfalskning eller skjulte verk.

Forskerne brukte lys med terahertz-frekvens, i området av spekteret mellom synlig og mikrobølge, for å utføre eksperimentene sine. Dette frekvensområdet gir viktig informasjon om biologiske prøver, for eksempel proteinstruktur, hydreringsdynamikk og kreftavbildning.

Samlet sett tillater denne teknikken høyoppløselig bildebehandling mens du holder deg på sikker avstand fra objektet, uten å forvrenge det som observeres. Den har potensial til å revolusjonere bildebehandling på ulike felt og kan være av interesse for alle som utfører optisk mikroskopi med høy oppløsning.

Referanse:

Tuniz, A., & Kuhlmey, B. (2023). Subbølgelengde terahertz-avbildning via virtuell superlinse i det utstrålende nærfeltet. Naturkommunikasjon. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5