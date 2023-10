5 kanadiske destinasjoner for spektakulær stjernekikking

I årtusener har mennesker vært betatt av stjernene og deres hemmeligheter. Men med økningen av lysforurensning har vårt syn på nattehimmelen blitt skjult. For å bekjempe dette søker folk nå steder med mørkere himmel for en bedre stjernekikkingsopplevelse. I Canada er det flere destinasjoner som tilbyr spektakulær utsikt over stjernene året rundt. La oss utforske fem av disse stjernekikkingsstedene.

Jasper nasjonalpark i Alberta er hjemmet til den årlige Jasper Dark Sky Festival, en tre-helger begivenhet som feirer alt som har med plass å gjøre. Fra 13. til 29. oktober kan besøkende nyte symfonier under stjernene og foredrag av ledende forskere. Selve parken er et utpekt Dark-Sky Preserve, og tilbyr utmerkede muligheter for stjernekikking hele året.

I Smoky Lake, Alberta, kan du lære om urfolks stjernehistorier ved Métis Crossing. Kunnskapsinnehavere deler forfedres historier om stjernene, og understreker deres betydning i navigasjon. Regionens mangel på lysforurensning gjør det til et ideelt sted for stjernekikking. For en unik opplevelse, kan du bestille en natt i en av deres toppmoderne sky-watching kupler, som tilbyr en klar utsikt over nattehimmelen.

Churchill, Manitoba, kjent som verdens isbjørnhovedstad, tilbyr også fantastisk utsikt over nordlyset, eller nordlyset. Med opptil 300 netter i året med synlighet, kan besøkende se de fantastiske virvlene av grønt og lilla danse over himmelen. Lokale turoperatører gir ekspertguider, flerdagerspakker og fotograferingstips for den beste opplevelsen.

For en luksusferie i en bortgjemt villmark er Trout Point Lodge i Nova Scotia det perfekte reisemålet. Hytta er omgitt av Tobeatic Wilderness Area, og er et sertifisert Starlight Hotel, anerkjent av UNESCO. Gjester kan nyte guidede stjernekikkingsutflukter og se meteorregn i en av de mørkeste himmelene i Nord-Amerika.

Muskoka, Ontario, kjent for sine hytter ved innsjøen, er hjemmet til Canadas første mørke himmelpark, Torrance Barrens Dark Sky Reserve. Beskyttet mot lysforurensning siden 1999, er dette reservatet et utmerket sted for stjernekikking, og tilbyr uhindret utsikt over Melkeveien. Camping er tilgjengelig året rundt på anviste teltcampingplasser.

Disse kanadiske destinasjonene gir utrolige muligheter for stjernekikking, og lar besøkende få kontakt med kosmos og sette pris på nattehimmelens skjønnhet.

kilder:

– Reise Alberta

– Métis Crossing

– Reis Manitoba

– Trout Point Lodge

– iStock/Getty Images